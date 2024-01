Marcelo Tinelli mandó al frente a El Tirri por la exorbitante cifra que tendrá que pagar de expensas

"¿Por qué?", le preguntaron sorprendidos desde la tribuna. "Llamo al tipo de abajo y le digo: 'Es un delirio esto, qué es esto'. Me dice: 'No, porque rayaron todo el piso de arriba, del último piso, que no es sala de baile, y fue su primo Luciano 'El Tirri'. Le digo: '¿Mi primo?' 'Sí, ensayaron, tenemos los videos', me dijo el conserje", contó Marcelo.

"Es increíble que me pase eso", acotó El Tirri haciéndose el despistado. Ahí, Tinelli continuó contando: "¿Pero por qué lo tengo que pagar yo? Dicen que se tiró...¿se acuerdan esa cosa que trajo de plástico acá? Se tiró con el coso de plástico y rayó todo el piso y hay que hacerlo de vuelta. Todo el plastificado del piso 29".

"Quería decir solamente una cosa: era una rayita así", dijo el participante mostrando con sus dedos el tamaño de la raya y el conductor lo interrumpió: "No, son muchas rayas. Subí y las vi yo".

"Ya les mandé el pago, les dije: 'olvidate, hoy bailo, mañana te mando todo el pago, porque es una locura esto que pasó'", se excusó El Tirri que estaba vestido de Cristóbal Colón.

El tenso cruce entre Mimi y la bailarina de El Tirri en el Bailando 2023: "No da que digas eso en cámara"

En este último programa del año para el Bailando 2023 (América), Luciano El Tirri se presentó en la pista del certamen para su coreografía de ritmos urbanos y estuvo acompañado por su novia Mimi, que se enfrentó sin filtro con la bailarina Fio Giménez.

Lo cierto es que conociendo el carácter picante de Mimi, Marcelo le consultó si estaba conforme con que sea pareja de baile de su novio. "Hay cositas de ella que no me cierran a veces, Luciano ya me está mirando medio raro, no la veo como una chica que le coquetea ni le está detrás, pero no me gustó algo que dijo en estos días que lo puede perjudicar”, contestó.

Y reveló: “Dijo que yo lo tengo muy cansado porque vivimos cabalgando y la verdad que no es así, capaz que contigo pero ensayando”. “Si Luciano no duerme a la noche y después viene cansado al ensayo, es obvio”, deslizó Fiorella manteniendo su postura.

"¿Estas celosa?", retrucó Mimi y la bailarina indignada sentenció: "Yo no estoy celosa, por favor, es mi compañero de baile, pero lo necesito activo para baile".

Finalmente, la novia del Tirri decidió darle un consejo a Fiorella y concluyó: “Te juga en contra mi amor, el jurado te escucha diciendo que está cansado entonces no da que digas eso en cámara. Pero me cae bien, si”.