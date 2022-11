María Fernanda Callejón entrevistó a Fernando Gamboa y confirmaron el romance: "Hubo un reencuentro"

Se trata de un romance retro, ya que ambos fueron grandes figuras en los 90. Mientras que ella brillaba en los escenarios y era una sex symbol, él fue figura en equipos como Newell’s Old Boys, River Plate y Boca Juniors. Incluso, ganó una Copa América con la Selección argentina en 1991.

Este portal informó el 1 de noviembre que la pareja habría comenzado a salir en julio y la relación no tardó en consolidarse. Incluso, Giovanna, la hija de la actriz, ya conoce al futbolista, aunque su mamá no se lo presentó como su novio oficial.

Varios medios se comunicaron con Callejón pero ella no quiso hablar del tema públicamente hasta hoy. Este sábado, María Fernanda Callejón lo presentó como su columnista en radio Gente, para su programa Modo Volumen, para hablar del Mundial desde Qatar y se arrojaron varias indirectas al aire: "Vamos hablar del Mundial y después te digo cuánto te voy a pagar y cómo te voy a pagar", arrojó entre risas la actriz.

Después, Alejandro Paker, compañero de Callejón, le hace otra pícara pregunta a Gamboa: "¿Si te tenés que escapar de algo, te escapas de una avenida o de un callejón?" a lo que el ex futbolista respondió sin dudar: "Me escapo de la avenida y me quedo en el callejón". En este momento, María Fernanda comentó con humor: "Gracias, y mirá que el Callejón no tiene salida eh".

También hablaron del romance que vivieron en los 90 y sobre de la actual relación: "Lo que hubo hoy es un reencuentro porque nos pudimos ver por una circunstancia familiar. Ella es amiga de mi hermana y yo vivo mucho tiempo en la casa de mi hermana y nos volvimos a ver, es un reencuentro maravilloso. Fuimos novios en los 90, en 1990, y hoy después de 30 años nos pudimos reencontrar, está buenísimo eso".

Luego confesó qué fue lo que lo enamoró de Callejón en aquella oportunidad: "Estábamos en Sobremonte con un amigo y cuando me di vuelta estaba ella detrás mío, y dijo 'que maravilla de mujer'. Y de ahí nos empezamos hablar y ella era una bomba tremenda".

Por último, y después de contar algunos detalles más sobre el vínculo que tienen hoy, María Fernanda dio el pase a su equipo para que siga la charla con "El Negro" y sin querer casi le dice "mi amor" al aire. "Desde hoy lo declaro columnista de mi programa a mi am... a mi querido Negro... Y la primera pregunta….", se la escuchó corregirse a la conductora.

Ricky Diotto, en medio de su conflictivo divorcio de María Fernanda Callejón, habló del nuevo romance de la actriz

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se separaron en julio en buenos términos, aunque el romance que inició ella con el exfutbolista Fernando Gamboa, primicia de PrimiciasYa, se convirtió en eje de un picante conflicto.

Ayer este medio confirmó que María Fernanda y Gamboa son ya una pareja consolidada, y en LAM Pía Shaw sumó el dato del conflicto de ella con Diotto, que tiene como representante legal a Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge Lanata.

Hay bolonqui con Ricky y por esas cosas de la vida hablé con Elba que, hablando de varios temas, me dice que lo representaba al marido de Fernanda Callejón. Le pregunté por qué y ella me dice que por el tema del divorcio y del régimen comunicacional”, contó Pía.

Luego reveló cuál fue la respuesta de Marcovecchio cuando le preguntó qué pasaba. “Me dijo que a él el tema de la pareja (nueva de María Fernanda) no le atañe en la medida en que no involucre a Giovanna”, indicó Pía.

“Por otra parte, María Fernanda no está cumpliendo con los días de cada uno con la nena como venía haciendo. ¿Y sabés lo que pienso? Que a los chicos no hay que meterlos en los conflictos de sus papás”, leyó la panelista del ciclo de América.

PrimiciasYa se contactó con Ricky Diotto y, si bien no quiso hablar del divorcio con Callejón, se refirió a la noticia del nuevo romance de su ex: "Fernanda fue el gran amor de mi vida, me dio una hija maravillosa y yo voy a estar agradecido siempre por todo lo que construimos juntos", comenzó diciendo.

"Me pone muy contento que haya encontrado el amor y que esté acompañada por una persona que la cuide y la haga feliz, se merece todo porque es una mujer extraordinaria", cerró Diotto.