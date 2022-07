Mariana Brey contó qué le diagnosticaron tras sufrir una fuerte descompensación 

“Me diagnosticaron otolitos. El nombre es vértigo posicional. El déficit de vitamina D en el cuerpo provoca esto, además del estrés, y me dijeron que se puede volver a repetir”, detalló Brey.

Sobre lo que sucedió el día de la descompensación, ella había contado: “Me sentí muy mal a la mañana. Hice mi rutina, llevé a los chicos al colegio, pero sentía que perdía el equilibrio. Tenía una sensación de mareo fuerte y náuseas”.

“Volví y me tiré a dormir un ratito. Cuando llegué acá, no llegué ni a maquillarme. No podía hacer el aire”, indicó la periodista.

Mariana Brey

Tremendo cruce entre Luciana Salazar y Mariana Brey: "Es muy machista lo que estás haciendo"

Luciana Salazar y Mariana Brey fueron protagonistas de un fuerte cruce en Polino Auténtico por la opinión de la panelista en su contra en medio del último escándalo con Martín Redrado.

Recordemos que ayer, Luciana realizó unos duros posteos en contra del economista después de que le llegara un mail desde la clínica de fertilidad de Estados Unidos diciendo que la tarjeta de crédito fue cancelada.

“Él (Redrado) mantenía en Estados Unidos, Miami, los óvulos que Luciana había dejado guardados para tener futuros hijos. Luciana tenía ganas darle un hermanito a Matilda”, dijo Paula Varela en el ciclo Socios del espectáculo.

“Que trabaje y pague ella”, arrojó sin filtro Brey en el ciclo radial de Marcelo Polino y Luciana salió a cruzarla: “No me gustó que dijeras ‘que labure’. Yo trabajo desde los 21 años, te estas equivocando enserio, es muy machista lo que estás haciendo”.