Mariana Brey le mandó un profundo mensaje a su ex, Leo Schmerkin

“Te mereces todo y Más … Cómo siempre te digo , No hay dos como vos! Te queremos mucho!”, agregó la exangelita y sumó al posteo un video de Leo con su Luca, el hijo que tienen en común.

Mariana se despidió de LAM hace unos días entre lágrimas pero no e sabe si será de la partida del próximo programa de Ángel de Brito, ya que la periodista lo acompaña al conductor en todos sus ciclos.

Mientras tanto, la morocha disfruta de unas vacaciones junto a sus hijos y su actual pareja, Pablo Melillo, pero también compartieron unos días con Schmerkin, ya que ellos son una familia ensamblada orgullosa.

Mariana Brey reveló quién se fue peor del grupo de LAM

Mariana Brey, integrante del panel de Ángel de Brito en LAM, El Trece, hace varios años, habló en el ciclo radial Por si las moscas, La Once Diez, a pocas horas del final del programa y reconoció: “Me despedí sin lágrimas y ahora estoy somatizando”, comenzó la panelista.

Y reconoció sobre el grupo de trabajo que se formó en estos años: “Han pasado muchas. Con Andrea Taboada tengo mucha confianza, la conozco hace mucho. Si elijo, la tengo que elegir y con Ángel también porque somos una comunidad. De las chicas es a la que más conozco, nos atraviesa la vida”.

Y ahí contó cuál fue la angelita que peor se retiró del grupo: “Tal vez, la que se fue peor del grupo fue Evelyn Von Brocke. No tiene que ver con que sea buena o mala compañera. Lo que más me cuesta de cualquier compañera es no encontrar la confianza, ella se termina yendo por una interna que tuvo con Yanina Latorre al aire, pero venía acumulando distintas situaciones que hicieron que nunca pudiera entrar al grupo. Yo no podría trabajar en un grupo donde sientan que me excluyen”.

“LAM tiene como ese plus de que genera gente que está fanatizada con el programa y lo que me sorprende es al público joven que ha cautivado. Tengo que pensar que algo bueno está por venir. No sabemos dónde iremos pero lo que importa es que es el principio de un nuevo camino”, cerró Mariana Brey, de 43 años.