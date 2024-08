Mariana Brey volvió a trabajar tras un enorme sufrimiento por una cirugía: "Fue muy doloroso"

“Era importante sacarlas, no era urgente en ese entonces. Pero pasó un año, vuelvo a hacer una revisión y claro, se había multiplicado la cantidad de piedras que tenía. Digo no voy a terminar en una urgencia porque es muy grave, a veces uno minimiza este tipo de cosas, pero es realmente grave porque podés terminar en una terapia intensiva. Entonces dije ‘no voy a ir a ese extremo, me voy a operar’”, siguió.

Embed

Mariana señaló que el mayor obstáculo era el miedo que le provocaba entrar a un quirófano: "A mí el quirófano me da terror, por eso para algunos puede haber sido un poco exagerado, pero realmente me da mucho miedo al quirófano. Por eso, ni tengo ninguna cirugía estética, sino me hubiese hecho entera”.

“¿Es muy doloroso el posoperatorio?”, quiso saber Rodrigo Lussich. “En mi caso, fue muy doloroso. Lo que me explicaba el médico que en contexturas muy pequeñas, soy muy chiquitita, señora, soy muy pequeña. En contexturas muy pequeñas y con abdomen muy firme, el posoperatorio es mucho más doloroso, que en personas que tienen más cavidad para poder trabajar. Básicamente, te inflan como un globo, con la laparoscópica, pero necesitan mucho espacio para poder trabajar”, explicó la panelista.

Y finalizó: “Estoy entera, con un poquito de dolor de ombligo, pero eso no me impide trabajar”.

El impactante relato de Mariana Brey tras ser operada de urgencia: "Sentí miedo y dolor"

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la periodista Mariana Brey contó que estaba de viaje en Europa, comenzó a sentir un fuerte dolor y tuvo que ser operada de urgencia para sacarle la vesícula.

“Como suele pasarme en estos casos el miedo se penetra en mi. Porque son esas decisiones difíciles de tomar, al menos para mí. No tengo tolerancia al dolor y me estresa mucho pensar en el Post , como si yo tuviese el poder de saber cuál será el resultado”, comenzó diciendo la panelista.

Mariana explicó que, aunque pese al miedo, debió tomar una decisión. “¿Qué es mejor? Soportar y resistir hasta llegar al límite. ¿Hasta que el cuerpo diga basta ? O hacerme fuerte, rodearme de buenos profesionales, consultar distintas voces, y escuchar a los amigos que hayan pasado por algo similar. Para finalmente decidir”, siguió.

image.png

La panelista mencionó que el dolor era cada vez más fuerte. “No me gustan lo quirófanos, no me gusta la anestesia, no me gusta que entren en mi cuerpo. Y estos miedos tienen historia, viene de la niñez, algún día lo contaré. En esta oportunidad, Estaba de viaje disfrutando del verano Europeo cuando se reiteró un dolor en mi panza, como unas puntadas que me quitaban el aire”, señaló.

"Ahí no tuve miedo pero si tomé conciencia que no podía dejarme estar más y que tenía que tomar una firme decisión. Para no ponerme en riesgo, teniendo que salir de urgencia a internarme y que termine siendo algo de mayor gravedad. Al regreso me puse en contacto con los médicos que me explicaron la importancia de hacerlo con tranquilidad y que el proceso sea algo más liviano, gestionando mis dudas y miedos. Tenía que sacar la Vesícula de mi cuerpo“, continuó.

Mariana finalizó contando que todo salió bien, más allá de las emociones que la atravesaron. "Desperté de la anestesia con lágrimas y sin aire. Mi experiencia por primera vez a la anestesia total, fue muy poco agradable. No pude pegarme ningún viaje lindo, jaja. Sentí miedo y dolor. Todo salió impecable y ya estoy recuperándome en mi casa. Con Estricta dieta y descanso. Rodeada del amor de la familia y amigos. Quiero agradecer al equipo de profesionales que me acompañaron y me contuvieron en esta parte del camino”, sentenció.