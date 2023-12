Marley sufrió destrozos en su casa por la fuerte tormenta y subió un impactante video: "Mirko se asustó y..."

Y entre otros famosos, Marley, grabó con su celular las consecuencias del mal clima y subió un impactante video a su cuenta de Instagram.

La figura de Telefe mostró cuando abrió la puerta de su domicilio e impactó a sus seguidores con una imagen poco habitual: un árbol, de grandes dimensiones, se quebró de raíz y cayó directamente sobre el frente de su casa.

“Una ventisca... y ya vivo en Jumanji”, explicó de manera divertida Marley al comparar ese momento con la película estadounidense estrenada en el año 1995.

“Hermosa sorpresa nos espera... se nos cayó el árbol encima”, relató luego donde contó con su voz risueña para bajarle algunos decibeles a un hecho que asustó a muchos habitantes este domingo.

Cómo reaccionó Mirko ante el susto por la fuerte tormenta

“Esto es una locura... y ¿ahora cómo salgo de mi casa? Hay que buscar una solución”, manifestó Marley, quien al final de su video explicó que debió treparse a los pedazos de árbol caídos para poder salir de su casa.

Además, Marley habló con PrimiciasYa y contó cómo lo vivió su hijo Mirko: "Las imágenes son fuertes y no hay mucho más para decir. No se rompió nada, todo cayó de milagro de una manera que hizo que no se rompiera nada, salvo un buzón del correo. Fue el susto nada más. Mirko se asustó un poco y se vino a dormir conmigo, volvió a calmarse y se durmió nuevamente".