Matías Garfunkel fue detenido en Estados Unidos: por cuánto tiempo será y los motivos

En los mensajes, el empresario le comunicaba que se estaba dirigiendo a su domicilio por lo cual Vannucci se contactó con su abogado y la policía se hizo presente de manera sigilosa en el lugar.

“Cuando empiezan a llegar los patrulleros a la casa, lo hacen sin prender las sirenas, Victoria se planta en la puerta esperando la llegada, y cuando comienza a ver que se acerca a la casa, ingresa, pone la alarma y lo atrapan a Matías Garfunkel”, relató Cora.

En cuanto al tiempo de prisión, en A la Tarde precisaron que el detenido deberá cumplir un año pero existe la posibilidad de una fianza por 50 mil dólares.

“Ella vio a un hombre completamente desencajado, no le importaba lo que pasaba alrededor. Ella sintió que la iba a matar”, contaron en el programa tras una comunicación con Vannucci.

Embed

El escalofriante testimonio de Victoria Vannucci sobre la violencia de Matías Garfunkel: "Está enfermo"

Este lunes en A la tarde (América TV), Victoria Vannucci contó detalles del calvario que vivió al lado del padre de sus hijos, Matías Garfunkel, quien se encuentra detenido acusado por violencia de género.

"Todo esto empezó el viernes. Mi hijo me pidió si le podía comprar ropa de invierno al padre. Matías me dice que quería comprar una marca internacional, que es muy cara y yo no podía pagar, ahí empezó su brote psicótico", detalló.

Embed

A partir de esa situación, Garfunkel comenzó a insultarla y amenazar con quitarse la vida. "Mis hijos han tenido que presenciar que su padre diga que se iba a suicidar. Dice que si no está cerca de mí, amenaza con suicidarse", señaló.

Victoria indicó que la Justicia en Estados Unidos ratificó la restricción perimetral para protegerla. "Recién me llamaron para informarme que entendieron la perimetral", advirtió.

Pese al daño que le ha generado, la ex vedette manifestó que no pude dejarlo solo. "Todos en su familia lo dejaron de lado. Yo no puedo dejarlo abandonado como un homelesss", acotó.

"Es un hombre enfermo y trato de priorizar a mis hijos, son chicos y sé lo mucho que lo aprecian", remarcó.

Al finalizar, Victoria destacó que está haciendo un esfuerzo para recuperarse y salir adelante con sus pequeños. "Tengo asistencia terapéutica. Quiero enfocarme en cuidar a mis hijos, que son mi prioridad", enfatizó.