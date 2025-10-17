Quién será la nueva angelita tras la salida de Marcela Feudale de LAM

"Le pregunté a Ángel quién va a ser el reemplazo de Marcela Feudale... Mariana Brey", reveló la panelista del programa de El Nueve.

En sus programa en El Observador, al hablar de su posible salida de LAM, Yanina Latorre había anticipado que Mariana sonaba fuerte para sentarse en el panel de LAM, ciclo del cual formó parte de sus inicios.

"Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey, ya está en Bondi, le van a decir que vaya LAM. Es muy efectiva, obvio va a hacer espectáculos, no se va a poner a pelear con Milei", había dicho la angelita cuando le preguntaron quién creía que podía ocupar su lugar si se confirma su salida del programa insignia de las noches de América en 2026.

En Los profesionales de siempre, Damasia postuló a su hermano, Pepe Ochoa, para ese "vacante". "Que no les extrañe que el reemplazo de Yanina sea mi hermano, Pedro Ochoa", sentenció.

¿Qué habló Ángel de Brito con Yanina Latorre sobre su futuro en LAM?

En los últimos días empezó a circular la versión de que Yanina Latorre no seguiría en LAM en 2026. La propia angelita habló del tema en su programa de radio en El Observador.

"El año que viene dejo LAM. Es algo que ya venimos conversando con Ángel", contó la conductora de las noches de América TV.

El pasado jueves, en Ángel Responde, su ciclo en Bondi Live, Ángel de Brito reveló cómo fue la charla que tuvo con Yanina sobre su rol en LAM y qué ocurrirá con su silla en 2026.

El conductor decidió referirse al tema a partir de una pregunta que le hizo un seguidor: "¿Vos le sugeriste a Yanina salir de LAM o salió de ella? Se la vio afectada".

"Yanina tenía otro problema de su vida ayer. Los que estamos en la tele tenemos problemas que no tienen que ver con un programa, el rating o lo que dicen en otros programas", aclaró.

Sobre su posible salida de LAM, Ángel explicó: "A principio de año tuvimos una charla con Yanina. Le dije: 'me parece que es momento de que dejes LAM'. La opción que le dimos fue: 'podes venir menos días'. Ella me dijo que no y que quería seguir todos los días. Le dije: 'veamos hasta cuándo podes'".

"Empezó a sentir el cansancio a mediados de año y le dije: 'no vengas los feriados... y si querés vení tres veces por semana'. Y eso es todo. No pasa absolutamente nada", agregó.

Por último, Ángel dejó entrever que, si bien Yanina podría dejar LAM, hay negociaciones en curso y todavía no está dicha la última palabra. "Yo voy a ser siempre LAM", confesó la angelita cuando habló en el programa de América sobre su posible salida del ciclo.