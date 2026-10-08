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Milett Figueroa aseguró estar separada de Marcelo Tinelli en medio de varios rumores: "Una relación muy..."

La modelo Milett Figueroa confirmó su separación de Marcelo Tinelli, explicó los motivos y aclaró por qué aceptó estar en el reality Los Tinellis.

8 oct 2026, 10:50
Milett Figueroa aseguró estar separada de Marcelo Tinelli en medio de varios rumores: Una relación muy...

Milett Figueroa aseguró estar separada de Marcelo Tinelli en medio de varios rumores: "Una relación muy..."

Milett Figueroa aseguró estar separada de Marcelo Tinelli en medio de varios rumores: Una relación muy...

Milett Figueroa aseguró estar separada de Marcelo Tinelli en medio de varios rumores: "Una relación muy..."

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli atravesaron por varias idas y vueltas después de aquel inicio del romance en 2023 y en los últimos días, tras el estreno de la segunda temporada de Los Tinellis, se volvió a poner el foco en la actualidad del vínculo.

Lo cierto es que la modelo habló con el programa Arriba mi gente de Perú y contó que se encuentra soltera y explicó la realidad de su relación con el conductor después de los trascendidos que circularon en el último tiempo donde se decía que estaban juntos.

"Estoy soltera pero estoy tranquila, estamos muy bien. La verdad que todo muy bien", dijo de entrada Milett Figueroa confirmando el final de su relación con Marcelo Tinelli.

Y remarcó sobre la relación con Marcelo Tinelli: "Fue un vínculo que yo respeté muchísimo desde el día 1 y arriesgué muchísimo también al mudarme a otro país para poder vivir ese romance. Como tiene que ser, fue un romance muy serio para mí".

En ese sentido, la modelo aprovechó para aclarar: "No dije nunca relación abierta ni que no le pusimos título, yo simplemente dije que estábamos muy bien y que estábamos conversando pero cuando se tienen que decir las cosas como son se dicen para que el público también sepa cómo están las cosas".

En cuanto a por qué aceptó aparecer en el reality Los Tinellis, Milett Figueroa se sinceró: "Fui parte de ese reality porque me invitó con muchísimo amor y yo lo pensé mucho y acepté con mucho amor y confianza. Entonces esas cosas no se pueden tratar de menospreciar porque fue una relación muy hermosa para mí".

Sobre el final de la entrevista, la modelo dejó en claro que sus sentimientos hacia Tinelli fueron tal cual se observó de manera pública e indicó que se la jugó por el vínculo al dejar su país e instalarse en Argentina.

"De mi parte hubo amor, yo hablo por mí. Yo cuando amo, amo con todo mi corazón. Imaginate que fui a vivir a otro lugar y dejé un montón de trabajo acá. Hay que amar, ¿no?", cerró con firmeza.

El explosivo dato sobre la separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Mientras se debatía al aire sobre la separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, Pampito sorprendió al revelar una información que, según explicó, no podía desarrollar por completo.

“A mí me contaron algo… es delicado… que Tinelli le tiene miedo a Milett”, lanzó el conductor de Puro Show (El Trece).

Ante el impacto que generó la frase, aclaró que no estaba haciendo referencia algo grave sino a una situación sensible cuyos detalles prefirió preservar.

“Le tiene miedo o respeto, si quieren, a Milett. No puedo contar por qué. Me lo dijeron, pero no lo puedo contar”, cerró Pampito preservando la información que tiene.

     

 

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