Mimi Alvarado se sinceró sobre su salud y reveló el problema que le afecta a la hora de cantar

Luego, se centró en su situación, y admitió: “Les voy a contar la verdad, yo ayer llegué al piso a las 6 de la tarde con un dolor de dientes porque tengo mucha sensibilidad y me voy a poner aparatos, entonces me van a hacer un tratamiento".

“Me dije que para poder soportar esto tengo que tomar, por lo menos 10 shots de Campari. La previa es un loco, tengo amnesia y recuerdo solo la mitad, pero en el canto me ocupo un montón y me preocupo y eso no lo ve el jurado", agregó.

Tras su revelación, desde el estudio Karina Iavícoli sugirió que no era bueno ingerir tanto alcohol y algo enojada, Mimi sentenció: “Habla María Teresa de Calcuta… con el dolor de dientes no podía salir”.

Duro cruce entre Mimi Alvarado y el VAR en el Cantando 2024: "Malagradecido"

Este miércoles Mimi Alvarado se presentó en el Cantando 2024 (América TV) e interpretó el tema Y cómo es él, de José Luis Perales. Sin embargo, a la novia de El Tirri no le fue muy bien con el jurado y cuando pasó por el VAR la participante tuvo un durísimo cruce con Gladys La Bomba Tucumana y Aníbal Pachano.

"La verdad es que no estuvo bueno, sí es cierto que mejoraste un poquito. No cantaste nada, cantaste apenas cierre de estrofas y desafinado. Pero muchísimo mejor que antes", expresó La Bomba, quien le mostró a la participante el cartel de -3.

Enojadísima, Mimi le respondió: "Yo te la peleo, pero cuando lo siento injusto. Porque ella en la gala que peor nos llevamos me puso neutro y hoy me puso -3. Tú tienes algo personal conmigo. En otras, canté peor que ahora, ahora me dices que avancé. Es incoherente todo lo tuyo. Eres la más incoherente del mundo".

"Y tengo otra cosita para mostrarte que tú sí eres imuy ncoherente y tengo videos y cositas, no me hagan mostrarlo ahora, porque no da. Mañana, pasado, después te lo digo. Buenas noches, América, chau, chau, chau", agregó furiosa la dominicana.

Luego, le dio la devolución Pachano. "Se me explotaron los pochoclos y los tengo inflados. Mucha charla, densa, pesada, amasada. Todo es sarasa", opinó el bailarín cansado de la actitud de Mimi.

Inmediatamente, Alvarado le respondió: "Perfecto, Pachano. En maquillaje destruiste muchas cosas". "Yo me divierto con vos, pero te voy a dar un consejo... no me grites", siguió Pachano.

"Yo no te estoy gritando, los dominicanos hablamos alto, perdón por ser dominicana. Y perdón por esperarte cinco horas en un sitio de hamburguesas", disparó Mimi.

"La gente no entiende nada de la hamburguesa. No tenés nada que explicar raro. Me bajé a comprar una hamburguesa, me senté, la comí, y si me esperaste en el auto, jodete por naboleti", le contestó ofendido Pachano.

"Tres horas y me dejaste esperando como una esclava. Malagradecido", le gritó Alvarado irritada.