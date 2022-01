En los ‘70 fue impulsor del rock nacional en un programa memorable: “Alternativa” de la entonces radio Antártida de Buenos Aires, que se emitió durante 10 años. Fue el recordado locutor de dos recitales históricos en el Luna Park para la despedida de Sui Generis. “Adiós Sui Generis, que tengan una hermosa vida”, les dijo Wilmar Caballero esas noches.

image.png Murió de COVID la leyenda de la radiofonía, Wilmar Caballero

Frecuentaba a músicos como León Gieco, y locutores como Víctor Hugo Morales y Juan Alberto Badía, con quien compartía su devoción por Los Beatles.

A fines de los 80’s Wilmar Caballero se radicó en Tierra del Fuego -recordó Radio Fueguina– “donde vistió de su elegancia y su jerarquía a numerosas emisoras de radio e incluso a Canal 13 de Río Grande, donde conducía un programa llamado “De donde vienen ellos”. Allí sólo se hablaba (no sin una alta cuota de misterio y suspenso) de ovnis y fenómenos imposibles de explicar”.

Fue también corresponsal del diario Clarín para Tierra del Fuego y Santa Cruz.

En 2010 decidió volver a Las Grutas, donde administró su propia radio y hacía transmisiones especiales desde la playa rionegrina.

Según confirmaron a RÍO NEGRO desde el hospital de Las Grutas, Caballero murió el jueves tras contraer coronavirus. Padecía ya una enfermedad respiratoria (que lo obligaban a llevar una mochila de oxígeno).

Cuando se celebraron los 100 años de la radiofonía argentina, el presidente Alberto Fernández recordó a Wilmar Caballero:

“Tengo diferentes momentos de recuerdos de la radio, si me preguntan qué recuerdos tengo de mi adolescencia, yo recuerdo un programa que escuchaba que salía, los fines de semana, al mediodía, que se llamaba “Alternativa” y que era el único programa que, en aquel momento, pasaba música de rock nacional, lo que se llamaba la música progresiva, que lo conducía un señor, que se llamaba Wilmar Caballero, que terminó siendo corresponsal, de Clarín, en Santa Cruz, muchos años después. Un día fui a Santa Cruz, como Jefe de Gabinete y me pide hacerme una entrevista y yo le pregunto cómo es su nombre y me dice y yo le pregunté si él era el conductor de “Alternativa” y el tipo se quedó helado. Claro, nunca pensó que yo era parte de esos adolescentes que lo escuchábamos entonces”. (RioNegro.com.ar)