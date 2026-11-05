BOM lleva su universo a la pista y anuncia únicas 3 fechas en vivo en Buenos Aires

Bombo en negra, teclados, sintetizadores y sobre todo ritmo para bailar sin parar, el tracklist comienza con la canción que da nombre al proyecto y marcó el punto de partida de esta nueva etapa “Bailar o Morir”, sigue con “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel”, “Helecho”, y finaliza con la ya icónica y viral “Vivo del Pop”.

Con el universo BOM como punto de encuentro, ahora el proyecto lleva su identidad a otro plano y propone una experiencia en vivo y en directo donde la música, el movimiento y la celebración son protagonistas. Entre clásicos de ambos artistas que ya son parte de la historia del pop, BOM transforma la potencia pop de Lali y Miranda! en una experiencia colectiva: una invitación a encontrarse en la pista, disfrutar, bailar y entregarse al movimiento en total libertad.

BAILAR O MORIR es una declaración de principios, un manifiesto y una manera de ser en el mundo. Bailar no es un complemento ni un adorno: es el acto emocional central, una forma de libertad, de resistencia y de celebración de la propia identidad.