A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
IMPERDIBLE

BOM lleva su universo a la pista y anuncia únicas 3 fechas en vivo en Buenos Aires

Desde el lanzamiento de la primera canción y shortfilm sumado a la reciente llegada del álbum completo, el furor en redes, plataformas y las ganas de bailar no pararon de crecer.

5 nov 2026, 11:00
BOM lleva su universo a la pista y anuncia únicas 3 fechas en vivo en Buenos Aires

BOM lleva su universo a la pista y anuncia únicas 3 fechas en vivo en Buenos Aires

BOM lleva su universo a la pista y anuncia únicas 3 fechas en vivo en Buenos Aires

BOM lleva su universo a la pista y anuncia únicas 3 fechas en vivo en Buenos Aires

BOM sale a la pista para presentar en vivo su álbum debut, BAILAR O MORIR, con un show que transforma el escenario en una fiesta pop y el campo en un gran dancefloor: canciones nuevas, grandes éxitos y una invitación directa a bailar.

Desde el lanzamiento de la primera canción y shortfilm sumado a la reciente llegada del álbum completo, el furor en redes, plataformas y las ganas de bailar no pararon de crecer.

A sólo días de su estreno, el proyecto ya supera los 5 millones de reproducciones globales en plataformas digitales, consolidándose como uno de los lanzamientos más escuchados de la temporada.

Formado por 10 canciones, escritas por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, producido artísticamente por Ale Sergi y Mauro de Tommaso, el álbum ya se encuentra disponible en vinilo, CD y digital.

Bombo en negra, teclados, sintetizadores y sobre todo ritmo para bailar sin parar, el tracklist comienza con la canción que da nombre al proyecto y marcó el punto de partida de esta nueva etapa “Bailar o Morir”, sigue con “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel”, “Helecho”, y finaliza con la ya icónica y viral “Vivo del Pop”.

Con el universo BOM como punto de encuentro, ahora el proyecto lleva su identidad a otro plano y propone una experiencia en vivo y en directo donde la música, el movimiento y la celebración son protagonistas. Entre clásicos de ambos artistas que ya son parte de la historia del pop, BOM transforma la potencia pop de Lali y Miranda! en una experiencia colectiva: una invitación a encontrarse en la pista, disfrutar, bailar y entregarse al movimiento en total libertad.

BAILAR O MORIR es una declaración de principios, un manifiesto y una manera de ser en el mundo. Bailar no es un complemento ni un adorno: es el acto emocional central, una forma de libertad, de resistencia y de celebración de la propia identidad.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto