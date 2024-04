KHEA vuelve a la carga con "Estrellas en la noche"

Sin dudas, la creatividad adrenalínica de KHEA está en plena actividad, dejando boquiabiertos a su fandom que lo acompañó desde siempre y sumando nuevos seguidores a partir de colaboraciones explosivas como “Hola Perdida”, el hit con Luck Ra que desde enero no deja de posicionarse dentro de los primeros puestos de los principales charts.

“Estrellas en la noche” es un Trap de sangre al mejor estilo KHEA. “Las estrellas ya no brillan en la noche. Si te voy a ver, pues no sé. Mami yo me siento un torpe” manifiesta nostálgicamente la letra.