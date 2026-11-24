The Groove House estará dedicado al house y sus distintas vertientes; The Progressive House pondrá el foco en los sonidos envolventes y las melodías del progressive, mientras que The Alternative House explorará el indie dance y la electrónica melódica.

Entre los artistas anunciados se destacan Coppola, Jorge Savoretti, Adrian Hour, Lucas Blumen, GEØVHÄN, John Cosani, Seba Rodriguez, Sound Process y Stevie Paladini, entre otros.

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El Túnel regresa con una fuerte apuesta por la electrónica underground

Tras su debut durante la celebración del décimo aniversario del festival en 2025, El Túnel volverá a abrir sus puertas en un antiguo pasadizo subterráneo del Hipódromo de San Isidro.

Con una ambientación inspirada en la cultura de los clubes nocturnos, el espacio contará con luces estroboscópicas, sonido envolvente y una programación centrada en el techno y el tech house.

Marcos Fagoaga, Ana Hagen, Bontrack, Manuela Fernandez, Melanie Massa, Raptis y Vica Bah serán algunos de los artistas que pasarán por su cabina.

De esta manera, Lollapalooza Argentina amplía su propuesta musical para una edición que tendrá entre sus principales figuras a Tini Stoessel, Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta y Queens of the Stone Age.

Las entradas para el festival se pueden adquirir a través de All Access, la plataforma oficial de venta de tickets.