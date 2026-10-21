Pedro Capó anuncia su regreso a Argentina con "Fulanito Tour"

Ganador de tres Latin GRAMMY, entre ellos el de Canción del Año por su éxito internacional “Calma”, Pedro Capó ha construido una trayectoria como cantante y compositor que combina distintos sonidos
latinoamericanos. Su repertorio incluye canciones como “Calma”, “La Fiesta” y “Tutu”, esta última junto a Camilo, que forman parte de su reconocimiento internacional.
FECHAS EN ARGENTINA — FULANITO TOUR 2027
17 de marzo — Teatro Gran Rex, Buenos Aires
19 de marzo — Quality Espacio, Córdoba
21 de marzo — Mendoza, próximamente