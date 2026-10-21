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Pedro Capó anuncia su regreso a Argentina con "Fulanito Tour"

La gira acompaña el lanzamiento de Fulanito, su nuevo álbum de estudio, estrenado el 16 de octubre de 2026.

21 oct 2026, 11:00
Pedro Capó
Pedro Capó

Pedro Capó anuncia su regreso a Argentina con “Fulanito Tour”, su nueva gira que llegará al Teatro Gran Rex de Buenos Aires el próximo 17 de marzo de 2027. El recorrido también incluirá presentaciones el 19 de marzo en Córdoba y el 21 de marzo en Mendoza.

La gira acompaña el lanzamiento de Fulanito, su nuevo álbum de estudio, estrenado el 16 de octubre de 2026. El proyecto refleja una etapa personal y artística marcada por su regreso a Puerto Rico y la reconexión con sus raíces. A través de canciones que exploran la identidad, la nostalgia, el amor y los nuevos comienzos, el cantautor comparte distintas experiencias y emociones que atraviesan esta etapa de su vida.

“Fulanito, al final del día, somos todos”, expresa el artista sobre el concepto que da nombre al disco. Entre las canciones que integran el proyecto se encuentran “Caer y Levantarse”, su primer adelanto, y “La Danza del Voto”, junto a la cantante puertorriqueña iLe.

La relación de Pedro Capó con el público argentino se ha fortalecido a lo largo de los años. En 2023, el artista agotó cuatro presentaciones y sumó una función adicional en La Trastienda. A estos antecedentes se suma su colaboración con Lali en “Una Vez Más”, uno de sus encuentros musicales con artistas argentinos.

Ganador de tres Latin GRAMMY, entre ellos el de Canción del Año por su éxito internacional “Calma”, Pedro Capó ha construido una trayectoria como cantante y compositor que combina distintos sonidos

latinoamericanos. Su repertorio incluye canciones como “Calma”, “La Fiesta” y “Tutu”, esta última junto a Camilo, que forman parte de su reconocimiento internacional.

FECHAS EN ARGENTINA — FULANITO TOUR 2027

17 de marzo — Teatro Gran Rex, Buenos Aires

19 de marzo — Quality Espacio, Córdoba

21 de marzo — Mendoza, próximamente

     

 

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