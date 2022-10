Oscar Mediavilla y Locho Loccisano, casi a las trompadas en los pasillos de Canta Conmigo Ahora

Este lunes en LAM (América TV), Oscar se refirió al cruce con Locho y reveló que trataron de limar asperezas: "Lo vi recién y le dije: 'Lochito, todo bien, ya pasó todo'. Vamos a trabajar y él no me va a mirar con recelo".

El ex integrante de El hotel de los famosos también habló sobre la charla que tuvo con el productor musical. "Patricia hizo una unión entre los dos. Me dolió un poco lo que pasó, me hizo mal, pero yo tampoco soy quién para decirle a Mediavilla cómo tiene que dar una devolución".

Por último, Locho remarcó que, pese a las diferencias, no quiere entrar en una guerra con su compañero de jurado. "Estuvimos hablando y está todo bien", sentenció.

La emoción de Rodrigo Tapari con Flor Álvarez en Canta Conmigo Ahora: "Me estás enseñando a ver"

Luego del desconsolado llanto hace unos días del camionero Mariano Rodríguez, se vivió otro momento de profunda emoción en Canta Conmigo Ahora con la devolución a corazón abierto de Rodrigo Tapari a Flor Álvarez.

La joven no vidente cantó el clásico Seminare de Serú Girán a su estilo y el jurado no se guardó ningún elogio y le habló con el corazón.

“¡Guau! A mí me pasa algo con Flor, y es que conecto desde el minuto cero, desde que empieza a cantar. Y yo cuando ella empieza a cantar a mí me pasa que, independientemente de tu condición, vos me estás enseñando a ver a mí, no sé si me entendés lo que te digo, vos me estás enseñando a ver”, explicó el cantante tropical.

Y agregó profundo: “A veces nosotros…Yo veo, pero no valoramos la vida. Yo creo que lo que vos me estás enseñando a través de la música es a conectar desde el alma, desde el corazón. Yo te estoy viendo e interpretando cada cosa que decís, porque te creo absolutamente todo, porque siento mi cuerpo vibrar cuando emitís sonido con tu voz”.

“Creo que viniste al mundo para darnos amor, y a veces yo me pregunto y hablo con Dios de muchas cosas, y yo siento que Dios te envió a esta tierra para darnos amor a nosotros y para enseñarnos realmente lo que es ver, lo que es mirar”, cerró Rodrigo Tapari.