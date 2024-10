¡Otro escándalo! La foto de L-Gante con la ex de su amigo El Noba: ¿hay amor?

"L-Gante subió a sus redes sociales una foto con una morocha de espalda", comenzó su relato Pepe Ochoa. Y sostuvo: "Hay una foto de L-Gante con su nueva conquista, esta foto fue hace dos semanas en San Vicente en un restaurante hace unas semanas".

"Está en una nueva relación hace un tiempo. ¿Quién es ella? Es Agustina Flores, ex novia de El Noba", aseguró el periodista.

A lo que Fefe marcó: "Esto es un re quilombo cuando se confirme de parte de ellos. L-Gante y el Noba eran re amigos, de hecho hace un par de días tendría que haber cumplido años El Noba. Agustina fue su última novia".

"Están en una relación", confirmó Pepe sobre el sorprendente y polémico vínculo que tendrían Elian Valenzuela y Agustina, la ex de su colega y amigo El Noba, quien tenía 25 años al momento de su muerte.

L-Gante dio detalles de su vínculo con Wanda Nara y le tiró un filoso palito a Mauro Icardi

Invitado al programa de Susana Giménez, L-Gante habló de su relación con Wanda Nara y arremetió contra Mauro Icardi."Pasaron muchas cosas", aseguró el cantante de RKT.

“¿Estás enamorado de Wanda?”, le preguntó la diva de los teléfonos. Ahí, el músico lo negó y disparó: “Pasaron muchas cosas. Pasa que está Icardi en la casa, mirá si viene, dice algo y después tiene que volver a la casa y está el marido”.

Luego, Susana le consultó por la foto a lo besos con la conductora de Bake Off Famosos frente a la Basílica de Luján y L-Gante respondió: “Eso fue hace mucho. Fuimos a un boliche ahí en Luján y a la salida pintó foto en la Basílica. Esa foto salió a la luz la semana pasada”.

Más adelante, L-Gante contó cómo conoció a la cantante de Bad Bitch: “Algo que tengo que decir y me tomo el tiempo es que es una gran mujer, una gran mamá. La conocí en un evento que se hizo que era de boxeadores y estaba el Chino Maidana. Ella estaba al lado mío”.

Además, Elian dejó en claro que ahora "no nos hablamos más. Ahora mismo estoy enfocado en mí. Yo no me voy a dejar basurear por personas que son más grandes que yo”.