Paula Chaves salió a explicar por qué no le dio trabajo al motoquero que la ayudó

Ella lo buscó, lo encontró y lo entrevistó para "Cortá por Lozano", Telefe, donde está reemplazando a Vero Lozano que se fue de vacaciones.

En la charla, Nahuel contó que estaba buscando trabajo y, como Paula no le ofreció contratarlo, la criticaron en las redes.

Entonces, la mujer de Pedro Alfonso salió a aclarar: "Muchos me decían '¿por qué no le das trabajo vos?', pero no tengo taller mecánico. No lo voy a contratar de niñero porque no quiere".

"Lo re contra mil contrataría pero bueno, vamos a tratar de buscarle y encontrarle el trabajo que él quiera hacer. Nahuel quiere trabajar en un taller mecánico y yo no tengo… Tengo una casa con tres chicos", agregó.

La emoción de Paula Chaves al reencontrarse con el motoquero que la socorrió en Panamericana

Después del desesperante momento que vivió Paula Chaves días pasados cuando de camino a la guardia médica por los vómitos de Baltazar, la pequeña Filipa comenzó a convulsionar y ante su desesperación en medio de la autopista Panamericana fue socorrida por un motoquero que le abrió camino para que pudiese llegar a la clínica, ahora pudo reencontrarse con Nahuel y agradecerle la inmensa ayuda.

Todo pasó tan rápido que la modelo no había podido siquiera darle un beso y un abrazo al joven por la vital asistencia, por lo que apenas pudo comenzó a buscarlo pidiendo ayuda a través de sus redes sociales logrando rápidamente dar con él.

Y teniendo en cuenta que Paula Chaves por estas semana está a cargo de la conducción de Cortá por Lozano (Telefe), mientras su conductora titular está de vacaciones, lo cierto es que tuvo el gran gesto de llevarlo al programa para agradecerle públicamente.

Paula Chaves recibió a Nahuel, el joven motoquero que la socorrió días pasados en medio de la Panamericana cuando su hija Filipa comenzó a convulsionar en plena autopista.

“Quiero pedir un fuerte aplauso para Nahuel, que fue mi salvador”, pidió de pie Paula mientras que luego de un caluroso saludo le dijo “Yo no te puedo decir otra cosa más que gracias”, y le agradeció también a su mamá María Rosa que estaba allí: “Gracias por este hijo maravilloso”.