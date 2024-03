Pedro Rosemblat detalló por primera vez cómo comenzó su romance con Lali Espósito

“Quiero detalles, pero no sé dónde conseguirlos. ¿Cómo la conociste?”, le retrucó la periodista, con picardía.

Y Pedro se los dio: “Me escribió ella. Ahí sacaste un detalle. Me escribió ella y empezamos a charlar. ¡Tuve una suerte bárbara! Yo no sé si me hubiera animado a escribirle. Me sorprendí, obviamente”.

lali espósito y pedro rosemblat.jpg

Alex Caniggia apuntó contra Lali Espósito tras el enfrentamiento con Javier Milei

Alex Caniggia opinó este lunes del enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y la cantante Lali Espósito y, en sus redes sociales, defendió al libertario.

En varias oportunidades, el mediático demostró tener una postura afín a la del Gobierno y ahora hizo lo mismo al apuntar contra la estrella pop y denominarla "Lali depósito", como la había llamando el jefe de Estado en una entrevista.

"La Depósito se hace la artista y de talento tiene un cero... Ama a los peronchos porque ella les lava el dinero. Todos saben que se juntaba con la procesada (en referencia a Cristina Kichner) y con el ex vice coimero (Alberto Fernández)", escribió el hermano de Charlotte Caniggia.

Antes de cerrar su tuit, Caniggia le hizo una recomendación a Milei: "Peluca, no le des más bola, que le conteste (Manuel) Adornis (el vocero presidencial) que cerrando oje... es certero".