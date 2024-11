Polémica reemplazante y un giro inesperado: toda la verdad detrás del viaje de Wanda Nara a Tailandia

Tras su decisión, Yanina Latorre reveló que todo se trataba de una pelea con L-Gante y ante la negación de Wanda, decidió exponerla este jueves en LAM (América).

“A ver, esto no me lo contó Icardi. A mí Pandora, que no tiene porque operarme, me contó que el cuento es que Wanda se peleó con L-Gante y se bajó del viaje”, comenzó diciendo.

Acto seguido, reveló: “Es más, hoy a la mañana Wanda se arrepintió y quiso retomar. Se ve que se arregló con L-Gante y dijo viajo. La marca se puso firme, llamó a otra, negoció todo el día y Wanda besito”.

“La reemplazante de Wanda Nara en el viaje a Pandora es Jimena Barón. Se quedó sin Love is Blind y ahora gracias a que se bajó del viaje mañana se va a Tailandia”, confirmó finalmente.

Jimena Barón confesó si está enojada con Wanda Nara tras la polémica con Love is Blind

Luego del estreno del reality de Netflix, Love is Blind, la cantante Jimena Barón reveló en sus redes sociales que había sido convocada para ser la conductora pero que finalmente fue reemplazada por Wanda Nara sin previo aviso.

“Se me partió el corazón. Y aparte, no puedo entender cómo se olvidan de avisarme. ¿Cómo se van a olvidar? Empecé el año tan mal, tan triste”, fueron las palabras de Jimena al contar su historia.

Ante la sorpresa que esto causó entre el público, este jueves en Intrusos (América TV) hablaron con la actriz, que además se sinceró sobre su relación con Wanda luego de lo sucedido.

Diseño sin título (18).jpg Darío Barassi y Wanda Nara conducirán "Love is Blind" Argentina en Netflix: mirá el tráiler.

“Me pareció súper gracioso contarlo porque siempre piensan que uno tiene una vida fantástica, pero yo había pasado el año como el culo con eso”, expresó Jimena.

En tanto, en cuanto a Wanda, aseguró que no tuvo comunicación con ella y opinó: “Es una genia, y está buenísimo. Ella la rompe ahí y en otros programas. Me parece perfecto. Me hubieran avisado nada más”.

De este modo, dejó en claro que no guarda rencores hacia la mediática sino que su molestia fue la con la producción y sus manejos.