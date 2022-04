Qué dijo Nicole Neumann luego de que Mica Viciconte llamó hijastras a sus tres hijas

"No tengo ni idea, no vi nada. La verdad es que no tengo nada para decir que no sea mío o de mi vida. Besito enorme", dijo contundente la modelo, en pareja con el piloto Manu Urcera, con quien hay rumores de embarazo.

"Pero tus hijas son tuyas", le comentó el cronista en referencia al término "hijastras" de Mica. "Sí, claro", sentenció Nicole.

image.png

Qué dijo Mica Viciconte ante la polémica por llamar hijastras a las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Mica Viciconte enfrentó las críticas que recibió por presentar con la palabra hijastras a las hijas de su pareja, Fabián Cubero, durante la gala del reality Masterchef Celebrity.

“No puedo creer que me critiquen por decir ‘hijastras’, yo estaba con la final, nerviosa. Fue 100% importante que estén ellos ahí, que me acompañen ellas, transitar todo este embarazo juntas porque viven acá también”, explicó la ex Combate en el ciclo radial Por si las moscas.

Y añadió sobre el vínculo con las pequeñas: “Que me digan ‘queremos ir’ fue súper importante, yo pensé que no se iban a animar, a la más grande le daba un poco más de vergüenza. La pasamos bien, fueron muchas horas de grabación y se la bancaron”.