Risas y abrazos: las fotos del encuentro de Karina Milei y Daniela Mori, ex de Javier Milei

Karina y Daniela se saludaron de manera muy afectuosa y chalaron durante unos minutos, accediendo a las fotos de la prensa presente. PrimiciasYa te acerca las imágenes del lindo reencuentro.

Daniela Mori estuvo en pareja con Javier Milei en 2018 y la relación duró un año. Tras la separación, la ex integrante del grupo Las Primas y el economista mantuvieron siempre una muy buena relación.

Alguna vez tras separarse los dos se mostraron juntos en televisión debido a que la cantante le dedicó una canción titulada Bomba tántrica.

En recientes declaraciones Intrusos, Daniela dejaba en claro que invitará a Javier a ver el espectáculo: “Claro que lo voy a invitar a Javier al show. Yo aparte tengo una muy buena relación con sus papás", sostuvo la artista.

Cabe recordar que tras separarse de Fátima Florez, Javier Milei está actualmente en pareja con la actriz y conductora Amalia Yuyito González, relación que se oficializó hace unas semanas.

La reacción de Fátima Florez cuando le preguntaron por el noviazgo de Javier Milei y Yuyito González

Luego de que la conductora Yuyito González y el presidente Javier Milei oficializaran su noviazgo, la expareja del mandatario, Fátima Florez habló en Intrusos, América Tv, sobre ese vínculo.

El cronista Pablo Layús le consultó, en principio, cómo se encontraba de salud. "Muy bien, si no sé qué pasó, qué han dicho...", respondió la imitadora.

"Parece que algún malpensado dijo 'justo le dolió la panza el fin de semana después que se conoció que Milei había salido con Yuyito", le comentó Layús. "¿Cómo te tomó la noticia?", le preguntó.

"No, nada que ver. Me tomo una gaseosa ahora", le contestó Fátima bromeando. Inmediatamente, el cronista observó: "El día que Javier fue a ver a Yuyito, ella lo agarraba bastante, estaba de novio con vos en ese momento".

"No tengo idea. No es una pregunta que me tengan que hacer a mí", sostuvo la comediante. "Hoy con el diario del lunes, ¿cómo tomás ese momento?", quiso saber el notero.

"Yo no necesito ningún diario del lunes, yo tengo las cosas muy claras y no tengo por qué contestar esto, eso se lo tendrán que preguntar a otra gente", expresó. Y remarcó: "Soy super mega archi cuidadosa de mi vida privada, anterior, presente o la del futuro".