Roberto Pettinato sobre el incendio el departamento de Felipe: "Ha sido una tragedia"

"Les voy a contar lo que son las pequeñas desgracias de la vida ordinaria. Yo me levanté a la mañana para hacer el programa, a las seis menos cuarto, empecé a hablar con el productor y me enteré exactamente a esa hora. Hablé con Tamara y sé que Felipe está bien", indicó el conductor.

Y apuntó: "Leí por ahí que hubo un muerto, tres heridos, en fin, etc... Obviamente yo no voy a creer en la prensa, se podrán imaginar, porque está infectada del amarillismo de toda la vida, no puedo creer en eso".

"Cuando termine el programa voy a hablar con Felipe y ver qué sucedió. Felipe quiero que sepan que está bien. Acá estamos, hello, y así será, muchas veces pasan estas cosas en la vida", señaló Roberto Pettinato, en declaraciones al aire que replicó Infobae.

Y cerró picante: "Eso es para darle tranquilidad a la gente y por favor crean el 30 por ciento de lo que vaya a contar la prensa amarilla porque ahora van a hacerse la gran fiesta sanguinaria y van a hacer cualquier desastre. Cualquier cosa me preguntan a mí".

El nuevo mensaje de Roberto Pettinato tras la tragedia

El conductor Roberto Pettinato, que transita el covid en su domicilio, envió un mensaje a sus compañeros de radio donde se lo nota mucho más reflexivo sobre el grave episodio que tuvo como protagonista a su hijo y que terminó con una víctima fatal.

"Lamento enormemente lo que estamos viviendo ambas familias y demás afectados. Esto ha sido una tragedia que nadie espera jamás que suceda en las vidas de uno", indicó el conductor.

"Al comienzo del programa de ayer, me había enterado exactamente minutos antes de un hecho a medias, del cual no tenía información precisa y dimensión del suceso. Y aún menos de la muerte de Melchor, amigo íntimo de mi hijo Felipe", explicó con todo preocupado.

Y argumentó: "Les digo a los oyentes que estos días voy a estar abocado a mi hijo, a mi familia, y a disposición de la familia de Melchor, a los que les envío nuevamente mi más sentido pésame por esta tragedia".

"Espero que sepan comprender mi ausencia en estos días pero es necesario centrarme en ayudar a mi hijo por el momento que nos toca vivir, es así", cerró Pettinato.