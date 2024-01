Sabrina Rojas ubicó a Flor Vigna tras defender a Luciano Castro: "No tiene vínculo con..."

Ante esto, Sabrina Rojas comentó contundente: "Dios, ¿Qué te puede decir? No tiene vínculo con mis hijos así que no creo que esté muy al tanto como es Luciano como papá. Ella hace meses que no ve a mis hijos, no sabe ese costado de papá de Luciano".

Embed

"Está de novia con la versión de Luciano de novio, cuando estás en esa versión, la vida es re linda. La vida es mucho más profunda que sólo la versión novio, la vida en pareja es otra", afirmó la actriz.

"Luciano es un buen papá, que se equivoca mucho, pero nunca dije que es un mal padre", remarcó Sabrina. Y añadió: "Por algo será que no quiere hablar. Yo lo miro y sé lo que piensa".

Y en cuanto las palabras de Flor Vigna, Sabrina Rojas sentenció: "Me sorprende que hable cómo es papá porque cuando no sabés cómo es con sus hijos no tenes mucho para opinar. La recibí en mi casa con cariño y ella es muy amorosa cuando los ve a mis hijos pero de repente ese vínculo se perdió. Hay mil maneras de estar presente si estas ocupada".

sabrina rojas intrusos.jpg

Sabrina Rojas habló de su picante posteo contra Luciano Castro: "Tenemos distintas prioridades"

Tras separarse del Tucu López, Sabrina Rojas causó sorpresa en las redes sociales con un picante mensaje que se tomó como un mensaje directo a Luciano Castro, padre de sus hijos Esperanza y Fausto.

La actriz compartió una imagen en Instagram de la session de Shakira y Bizarrap y una picante frase: "Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también", lanzó.

Lo cierto es que en charla con Intrusos, América Tv, Sabrina Rojas explicó el motivo de su enojo con el actor: "No fue al cumpleaños de mi hijo. Somos una mamá y un papá que tenemos distintas prioridades con respecto a cosas de nuestros hijos. El padre ya tenía preparada otra cosa, cosas que pasan".

"Tengo mucho diálogo, yo todo esto lo hablo con él", se sinceró sobre la comunicación con Luciano Castro. Y remarcó: "Ni hablamos del posteo, somos muy distintos en la vida para cosas. Yo a veces estoy muy cansada trabajando pero también trabajo para que mis hijos estén bien, priorizo mucho el bienestar de mis chicos más que mi vida propia".

"Él tiene otra manera, otros tiempos, otra energía distinta", reconoció Sabrina Rojas. Y reconoció: "Ahora estoy soltera y sin los chicos, y se me vino toda esa soledad, es como rarísimo".