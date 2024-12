Santiago del Moro no ocultó su enfado y lanzó una dura advertencia en Gran Hermano 2024

Con cara de incomodidad, Santiago del Moro la frenó y le hizo una importante advertencia. "Este momento, de las galas, es muy importante para todo lo que tiene que ver con el juego", expresó.

El conductor dijo que los saludos los pueden hacer frente a las miles de cámaras de la casa. "Tienen las 24 horas para mandar saluditos", remarcó.

Finalmente, Keila saludó a su mamá, pero no le gustó nada el comentario de Del Moro.

El insólito error de Santiago del Moro en Gran Hermano que desconcertó a los fanáticos

En la última emisión de Gran Hermano (Telefe) se dio un particular momento durante la conducción de Santiago del Moro que no tardó en volverse viral en la redes sociales.

Mientras el conductor realizaba una de las publicidades del programa, tuvo una impensada equivocación y parece ser que en vez de decir “Gran Hermano”, comenzó el espacio publicitario diciendo “Gran Armado”.

“En la casa de Gran Armado siempre hay un premio para el líder de la semana...”, deslizó promocionando a la marca de ventas y envíos que ofrece premios para los hermanitos.

Como era de esperarse, el clip comenzó a circular fuertemente en las redes sociales y se armó una gran repercusión. Además, estuvieron quienes recordaron a Furia, de la temporada pasada, que repetía en reiteradas ocasiones dicha frase.

"Me parecía que lo dijo mal y no me equivoque...le fallo el inconsciente", "Se regaló", "A mí me pareció escucharlo, pero dije no no puede ser", "Lo repetí como 3 veces para estar segura", "Ni siquiera se corrigió", fueron algunos comentarios.