Se confirmó cuándo empezó la relación de María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa

Callejón y Gamboa habrían comenzado a salir en medio de la ruptura de la actriz con Diotto. Con el correr de los días, la relación se formalizó. Su hija ya lo conoce, aunque no se lo presentó por el momento como su nueva pareja.

Pero ya compartieron lindos momentos con la familia de él como por ejemplo el Día de la Madre en octubre. De hecho, el último fin de semana, la ex vedette fue con su nena a la casa de la hermana del ex futbolista para festejar el cumpleaños número 52 de él.

María Fernanda Callejón

La firme respuesta de María Fernanda Callejón a Ricky Diotto por el régimen de visitas de Giovanna

Este miércoles en Intrusos, la abogada de María Fernanda Callejón, María José Bertolli, aclaró que aún no hay un acuerdo legal entre ambas partes.

"Eso está en trámite. No hay un régimen establecido. Hay algo de palabra. Por eso. Por una cuestión de organización, Gio pasa determinados días con su papá y determinados días con su mamá", sostuvo.

Bertolli remarcó que no hay ningún incumplimiento por parte de Callejón. " No hay impedimento de contacto porque no hay un régimen fijado", reiteró.

Por último, la abogada deslizó que la actriz decide guardar silencio para "cuidar" a su ex. "Hay muchas cuestiones que ella no deja trascender porque quiere proteger a su hija", sentenció.