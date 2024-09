Se conoció toda la verdad sobre el estado de salud de Darío Barassi tras someterse a una cirugía

“Él no está enfermo. Él tuvo una operación simple de una pequeña hernia. Y algo en la garganta, pero simple. Nada maligno, nada”, agregó el especialista.

También contó que “todo lo que hizo fue programado”. “Lo que se hizo fue una cirugía pequeña, que él lo comentó”, afirmó Capuya.

Por último, el médico reveló sobre el animador que dejará la conducción de Ahora Caigo: "No se aleja de la tele. Tiene un proyecto de una tira, una ficción".

Darío Barassi fue internado de urgencia y preocupa otra vez su salud

Este jueves el conductor Darío Barassi tuvo que suspender las grabaciones de su programa Ahora Caigo (El Trece) luego de sufrir un pico de presión y estrés que lo llevó a ser internado de urgencia.

Desde sus redes sociales, el conductor posteo una foto recostado la cama del hospital y un preocupante mensaje fue lo que alertó a sus seguidores. “Ay Diosito ya llevame. Nada grave, control nomas”, escribió.

Afortunadamente, horas más tarde volvió a reportarse desde sus historias y compartió un video con las últimas actualizaciones y ya desde de la comodidad de su casa.

Darío Barassi internado

"De vuelta en casa, harto del tema estrés y el cansancio pero bueno. Estoy perfecto, en casa, sí me tomé el día, fui a grabar y tuve una subidita de presión, me mareé un poquito", explicó.

Además, amplió: "Una ambulancia me chequeó, me controlaron todo, salió perfecto e hicimos cosas de rutina. Seguramente me ocupe de profundizar un poco más pero nunca tuve presión alta, hoy si, y por eso decidimos suspender".

"Voy a morir pero espero que no ahora, por favor no que el sábado es el cumpleaños de Inés. Gracias por la preocupación, estamos bien", bromeó al concluir con el video.