Ángela Torres reveló en Noche al Dente cuándo y por qué debió empezar a hacer terapia 

Claro que sobre su firmeza ante la vida, la sobrina de Diego Torres explicó: "Creo que la gente me conoció desde muy chiquita y vio todos mis procesos, de adolescente, de adulta y bueno, siempre fui una chica con una personalidad fuerte y creo que eso era chocante también. Era difícil para la gente ver a una nena de 15 o 16 tan plantada con algunas cosas".

Al mismo tiempo, mientras admitió haberse sentido sola haciéndose cargo de tanta exposición contó que se independizó desde muy niña: "Yo vivo sola desde que tengo 16 años".

Allí Fer Dente no pudo evitar preguntarle "¿Cómo era la casa de la Ángela Torres de 16 años?", a lo que la hija de Gloria Carrá aseguró: "Una ternura total... todas cosas muy de niña, llena de muñecos. Pero siempre muy acompañada por mis amigos, que son como mi familia".

Allá por 2021 Ángela Torres habló de su elección sexual y contó por primera vez que es bisexual, luego de una extensa relación abierta con Pedro "Pepo" Maurizi.

En una entrevista con la revista Hola!, la hija de Gloria Carrá y el músico Marcelo Torres fue indagada sobre una ocasión en la que pidió a través de sus redes sociales que le escriban mujeres.

"Totalmente. Me considero bisexual y me atraen tanto hombres como mujeres", aseguró Ángela Torres. Asimismo, contó que aprendió mucho al probar en una relación de poliamor y de no quedarse con las ganas. Sin embargo, aclaró que no le cierra las puertas a la monogamia o a otro tipo de vínculo sexo-afectivo.

Ángela Torres interpreta a Rafaela en Días de gallos, una freestyler de 18 años, agresiva y potente que tuvo que abandonar su sueño cuando fue madre.

A lo largo de la serie, ella tuvo el desafío de volver a encauzar su deseo de rapear al mismo tiempo en el que tiene que sobrellevar la relación con el padre de su hijo, Killer.