Sofi Martínez se sinceró sobre los rumores de reconciliación con Diego Leuco: "La vida es eso"

Inmediatamente, esto generó rumores de una posible reconciliación y las cámaras de LAM (América) fueron en busca de la periodista para aclarar cómo estaban las cosas con el conductor de Luzu.

“Mucha amistad. La verdad que nos queremos mucho, eso si es cierto. Nos llevamos súper bien y es verdad que hace mucho no nos veíamos también”, comenzó diciendo ella desmintiendo una vuelta en la pareja.

Ante su actitud en la fiesta, reconoció: “Nos quedamos charlando de su vida, mi vida, fue mucho el tiempo compartido. Puede ser también para que no se generen confusiones, yo creo que tiene que ver con eso, tenemos mucha buena cuando nos juntamos nos podemos dar un abrazo y quedarnos charlando entonces podemos hablar pero nada más”.

Por último, se animó a responder acerca de la posibilidad de una segunda oportunidad para este romance y admitió: “No por ahora, por lo menos. Yo creo que la vida es eso, él por ahora. Siempre es lo que pasa ahora y en el futuro veremos…quizás mañana...".

Embed

Sofía Martínez compartió al aire un emocionante anuncio personal: "Arranca el proceso"

Sofía Martínez reveló en el programa radial de Perros de la calle (Urbana Play) el importante paso que dará para convertirse en un futuro en madre.

En el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, la periodista deportiva compartió que comenzará un tratamiento para congelar óvulos. "Ya arranca el proceso", afirmó.

"Estamos hablando de que vamos a congelar óvulos... Me encanta hacerlo colectivo. Bueno, este equipo va a congelar óvulos. Van a ser míos pero de este equipo", dijo con humor.

Meses atrás, Martínez había dicho al aire en presencia de una especialista en reproducción asistida: "Yo pasé la barrera de los 30 años y sabemos que para una mujer, desde ahí tu momento de época reproductiva tiene una fecha límite y creo que se retrasaron un montón de cosas con respecto a tener tu propia familia".

"No dejan de estar esos objetivos, por lo menos en mi caso. Pero también me gusta darle prioridad en estos años a lo laboral, a lo que me entusiasma, a lo que me motiva", había manifestado. "Por ahí eso lo veo que está quedando para unos años más adelante y tengo miedo de que después esa barrera me juegue en contra", había agregado.