Sofía Zámolo y el motivo por el cual se va del país: a dónde irá a vivir

Zámolo en Miami.jpg Instalada en Miami desde hace algún tiempo, Sofía Zámolo se quedaría a vivir allí junto a su familia tras una importante oferta laboral.

Es así que están instalados provisoriamente allí desde hace un tiempo. Pero por estas horas estarían considerando de manera formal asentarse de manera definitiva tras algunas propuestas laborales que han surgido. Así lo aseguraron desde Socios del espectáculo. "Está instalada con su familia en Miami desde hace bastante tiempo. Vimos fotos en donde incluso Sofía participó del evento del lanzamiento de la línea de maquillajes de Wanda. A partir de algunas reuniones laborales que tuvo, se empezaron a abrir ciertas oportunidades laborales", explicó Luli Fernández.

Y sobre las propuestas que tuvo la modelo para decidir quedarse en las tierras del ratón Mickey, detalló: "Tuvo una muy concreta para estar en televisión y la verdad es que es una propuesta que la está teniendo muy entusiasmada y le es viable, tanto a ella como a su marido, para instalarse allá".

Embed

El emotivo recuerdo de Sofía Zámolo a un año de la muerte de su madre

En medio de las escandalosas acusaciones de su ex cuñada en febrero de este 2022, Sofía Zámolo recordó a su mamá que falleció en febrero del año pasado tras luchar contra una dolorosa enfermedad: cáncer de páncreas e hígado.

Claramente la modelo no atraviesaba sus mejores horas tras la filtración de los audios con los que su ex cuñada, Silvana Rodríguez, la acusaba de dejarla en la calle tras desalojarla de la casa en la que vivía con su hija de 3 años. No obstante, armó las valijas y se fue de vacaciones a Brasil a olvidarse del escandalete. Y fue desde allí donde decidió recordar y homenajear a su mamá, a un año de su fallecimiento.

Sofía Zámolo recuerdo madre.jpg El recuerdo de Sofía Zámolo a su madre, a un año de su muerte en febrero de 2022.

Así, desde sus historias de Instagram Zámolo compartió una foto junto a su mamá recordándola, entre angustiada y llena de dolor: "Hace 2 años atrás te acompañaba a hacerte la biopsia... cómo duele no tenerte más". Al tiempo que agregó "Veo abuelos con sus nietos y pienso en todo lo que la hubieses disfrutado a Cali. Te amo Ma. Fuiste la mejor mamá del mundo y la más dedicada a sus hijos sin dudas". Y en una segunda historia, donde se la ve a su hija California junto a una maceta, aseguró "Fanática de las plantas igual que Abu Titi y su abuela Vovó".

La mamá de Sofía Zámolo, María Cristina Guerrero, falleció a principios de febrero de 2021 tras luchar contra un cáncer de páncreas e hígado que se le había detectado un año antes. "Mi reina. Fuiste la madre que toda hija sueña. Bendecidos de ser tus hijos. Te amo, te amo, te amo", había sido la despedida de la modelo a través de las redes por aquel entonces.