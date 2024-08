Survivor Expedición Robinson: quién fue el último eliminado del reality conducido por Marley

Luego, el el balotaje, Inés recibió un solo voto y Tomás, seis. Por lo tanto, el piloto de avión se convirtió en el sexto eliminado de la competencia. “Estoy tranquilo porque a algunos se los pedí. Son un equipo enorme y van a seguir peleando”, expresó Tomás al enterarse de la decisión.

Y agregó: “Un poco decidí abandonar. Estaba pasando hambre y se hace difícil. Me anoté por la experiencia para ver hasta dónde llegaba, llegué hasta acá y fue increíble”.

Por último, antes de irse, Tomás le dijo a su equipo: “Métanle para adelante. Cada uno sabe hasta dónde quiere llegar, veo que el ganador es del equipo rojo”.

Flor de la V arremetió contra Telefe por el comentario de Malvina en Survivor: "No lo debería haber pasado"

La conductora de Intrusos (América TV), Flor de la V, criticó duramente a Telefe por poner al aire el comentario transfóbico de la exparticipante de Survivor Expedición Robinson, Malvina Ramírez.

"Yo pongo el foco más sobre el canal y el programa que sobre ella", comenzó diciendo la presentadora. "Y la necesidad de generar una polémica cuando un programa no está funcionando como esperan. Me parece que tiene que ver con eso", acotó Josefina Pouso.

"El canal lo podría haber evitado porque esto va grabado. Esto no es una opinión, es discriminación y un mensaje de odio. Que después no digan 'la gente se expresa como quiere', eso no es libertad de expresión", siguió Flor.

Más adelante, la conductora remarcó: "El canal no lo debería haber pasado. Existe la violencia hacia nuestras identidades y se multiplicó en el último tiempo, entonces creo que no contribuye".

"Al canal de la familia, como se hizo llamar durante toda la vida, que tiene conductoras y panelistas trans, no le suma. No le aportaba absolutamente nada al programa un comentario como este que fue grabado hace un año", cerró la actriz.