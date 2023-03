Susana Giménez sorprendió con sus declaraciones sobre los rumores de romance con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou: "Me quedé..."

Embed

Más allá de desmentir las versiones de romance, Susana elogió a Lacalle Pou como referente político de la región. "Es amoroso... amoroso. Y es el mejor presidente de Latinoamérica, lejos. Es maravilloso. Aunque ahora me gusta Nayib Bukele también", sostuvo.

La diva vino a la Argentina para el lanzamiento promocional de Lol: Argentina, el formato internacional que grabó en México junto grandes humoristas para Amazon Prime Video. La estrella está muy entusiasmada con el estreno de ese proyecto. "Es muy divertido. Tienen éxito en todos lados, veremos qué pasa acá", expresó.

luis lacalle pou con más pelo.jpg

Polémica entre Wanda Nara y Susana Giménez: ¿dejó de ser rubia para no opacar a la diva?

Wanda Nara está pasando por un excelente momento profesional. La botinera está a poco de debutar como conductora de la nueva temporada de MasterChef en Telefe (el lunes 27).

En el último tiempo, se comentó que la botinera era la sucesora de Susana Giménez, que aún no está al aire en esa pantalla con su clásico programa. De hecho, se rumoreó que la mujer de Mauro Icardi dejó de ser rubia para evitar las comparaciones con la diva.

En una nota con Intrusos (América TV), Wanda aclaró que la decisión de cambiarse el look tuvo que ver con una cuestión comercial. "Se debe a una publicidad que hice. Después gustó y me quedé así", explicó.

Embed

"¿El cambio no es por Susana? Porque ella es rubia y no querían otra rubia... se comentaba eso", le dijo el cronista del ciclo de Flor de la V. "No, para nada. La rubia volverá porque Wanda también es rubia", precisó la empresaria.

En Intrusos también hablaron del desempeño de la mediática como conductora de MasterChef. "Me dicen que le esta costando mucho. Se alargan mucho las grabaciones", señaló Maite Peñoñori.

Lo cierto es que este es un enorme desafío para Wanda, que buscará consolidarse como una figura de Telefe poniéndose al frente de este formato internacional.