Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey, el marido de Isabel Macedo: "Fue un gravísimo ataque"

Asimismo, esta preocupante situación desató una catarata de repudios, exigiendo las garantías necesarias para este tramo final de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre en la República Argentina.

Desde Primero la Patria, el espacio político del que forma parte Urtubey, denunciaron el hecho como un "gravísimo ataque", al tiempo que exigieron el esclarecimiento urgente de lo ocurrido así como también la identidad de quienes intentaron terminar con la vida del dirigente salteño. Finalmente, denunciaron que hechos de este tipo “ponen en riesgo no solo la integridad física sino la convivencia democrática”.

Camioneta Baleada de Urtubey 1

La historia de amor de Isabel Macedo y Juan Manuel Urutbey

El romance entre Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey comenzó en una calurosa noche de verano de 2016, cuando amigos en común los presentaron en la residencia de Daniel Awada, cercano confidente de Isabel. Aquella velada quedó marcada por una conexión inmediata: conversaron desde las 21h hasta las 9:30h del día siguiente, como si se conocieran desde siempre. Fue un verdadero flechazo que los condujo al altar apenas siete meses después.

Isabel recuerda que aquel encuentro se sintió como una continuidad de su juventud, ya que sus raíces familiares están ligadas a Jujuy, al igual que la historia de Juan Manuel, quien en ese momento era gobernador de Salta y llevaba diez años separado de su primera esposa. Desde su boda en septiembre de 2016, la pareja reside en Salta junto a sus hijas, Isabel —conocida como Belita— y Julia. Su relación se sostiene en pilares como el respeto mutuo, el cariño constante y una convivencia familiar armoniosa.

isabel macedo cumpleaños 50 4

La actriz también resalta las virtudes de Juan Manuel como compañero y padre. “Es un hombre sensible, práctico para resolver problemas y muy dedicado a la familia”, asegura. Isabel destaca cómo él participa activamente de la rutina diaria de las niñas, desde llevarlas y buscarlas en el colegio hasta compartir las comidas, consolidando un vínculo cercano y afectuoso con sus hijas. Aun cuando su trabajo actoral la lleva frecuentemente a Buenos Aires u otras ciudades, Isabel confía en la organización familiar que han logrado junto a Juan Manuel, lo que les permite mantener un equilibrio entre vida personal y profesional.

A lo largo de los años, Isabel ha compartido detalles de su vida en pareja en distintos programas de televisión, incluyendo “Almorzando con Juana”, donde se ha mostrado abierta sobre su experiencia matrimonial y lo que significa su relación con el exgobernador. Su relato refleja no solo la estabilidad que lograron construir juntos, sino también la importancia de la complicidad, el amor y la dedicación en la vida familiar. La historia de Isabel y Juan Manuel se mantiene como un ejemplo de vínculo sólido que combina raíces compartidas, afecto y compromiso cotidiano.