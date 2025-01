Tras un pedido de Dakota, la Justicia le impuso una perimetral a L-Gante: "Teme por su vida".

Según Mariano Lizardo, la denuncia de Dakota fue realizada en la Oficina de Violencia Doméstica y rápidamente avalada por el juzgado tras analizar la situación.

El abogado advirtió que Dakota "teme por su vida". “Intentamos proteger la situación de esta mujer que se vio en un estado vulnerable y teme por su vida. Es una medida preventiva para protegerla a ella", remarcó.

L-Gante no se quedó atrás. Después enterarse de las declaraciones de Dakota en Intrusos (América TV), donde ella lo calificó como “maquiavélico” y lo responsabilizó de situaciones de peligro, el artista le impuso un bozal legal y planea defenderse en los tribunales.

Embed

Dakota Gotth ventiló los duros términos con que L-Gante le hablaba de Wanda Nara: "Maquiavélico"

Dakota Gotth, la mujer que viajó con L-Gante a Mar del Plata a unos días de separarse de Wanda Nara, habló con Intrusos, América TV, sobre su mala experiencia al lado del cantante.

"Me puso en situaciones que una mujer nunca tendría que estar, me sentí usada y me puso en situaciones de peligro con gente totalmente fuera de sí, inclusive él. Me sentí abandonada", indicó la modelo.

Sobre el reciente reencuentro de L-Gante y Wanda Nara, Dakota comentó: "No importa si volvieron, me resulta extraño por las cosas que él me decía de ella. Me decía que estaba agradecido que ella lo haya dejado, que él no sabía cómo dejarla, que sólo le servía mediáticamente y que a él ya no le atraía físicamente, quería alguien joven a su lado... Por algo me llevó a mí".

Embed

Sobre su relación con el cantante, la morocha señaló: "Nos estábamos conociendo pero no es la persona que pensé que era. Delante de una cámara se ve una cosa y cerrada es otra cosa".

"Uso violencia psicológica y emocional en mí por las situaciones en que me puso. Hubo situaciones en el boliche donde a él lo estaban amenazando, no sé quién, y me dejó sola. Le pedí por favor que nos fuéramos y me dijo: andate sola", recordó.

Y afirmó muy dura con L-Gante: "Me sentí violentada y destratada. No me gustaría volver a hablar con él, sí una disculpa. Lo único que voy a decir por la clase de gente que estuve rodeada en Mar del Plata es que hago cargo a Elian Ángel Valenzuela de cualquier cosa que me pueda pasar físicamente a mí o mi familia. Tuve miedo".

"Es un chico maquiavélico que no le importan los sentimientos de las personas. Fui ingenua yo al creer que una persona que no respetó a la madre de su hija pueda respetarme a mi", finalizó contundente Dakota Gotth.