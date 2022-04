Un ex amante de la esposa de Will Smith amenaza con contar intimidades

“August se está preparando para firmar un contrato de mucho dinero por un libro en el que detallará sus relaciones románticas con Jada”, dijo una fuente cercana al rapero al diario británico The Sun.

En 2020, Jada había blanqueado su affaire con Alsina en su podcast, en el cual participó el protagonista de Hombres de Negro.

En esa ocasión, Will Smith y Jada hablaron abiertamente del tema.

“Creo que tenés que decir de manera clara qué fue lo que pasó”, le dijo el actor a su esposa en ese podcast. “¿Sobre qué?”, respondió ella. “Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio… ¿Y qué pasó?”, insistió Will. “Yo me metí en un enredo con August”, admitió Jada, pero la respuesta no fue suficiente para su marido, que inmediatamente la corrigió: “¿Un enredo? Una relación”.

Will Smith ingresó a un centro de rehabilitación

En los medios internacionales, Will Smith es el gran protagonista de todas las noticias.

Tras el escándalo en los Oscar, el actor parece no poder manejar el revuelo mediático.

En las últimas horas, según publica The Sun, Smith ingresó a un centro de rehabilitación para poder "gestionar todo lo que está sucediendo en su vida".

Smith recibirá atención especializada y estará bajo supervisión profesional las 24 horas.

"Will Smith está muy afectado por lo sucedido. Va a recibir ayuda en esta clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés y la ansiedad generadas por los Oscars 2022", contó una fuente cercana al actor a The Sun.