Verónica Llinás fue dada de alta tras ser internada de urgencia en Uruguay

Luego, Llinás volvió a usar esa red social y expresó: "A casita, me sentí tan mal como nunca. Eso hace replantearse un montón de cosas, ¿no?".

Días atrás, la periodista Ana Laura Román había informado en El impertinente (Net TV) que la actriz fue internada por un cuadro respiratorio. “Los médicos decidieron dejarla en observación por prevención”, había remarcado.

Verónica Llinás fue internada en Uruguay por un cuadro respiratorio: "Volaba de fiebre"

La actriz Verónica Llinás fue internada en Uruguay por un cuadro respiratorio, y en las últimas horas -en el ciclo que conduce Tomás Dente- se conocieron los detalles sobre estado de salud.

En El impertinente (Net TV), la panelista Ana Laura Román informó “el fin de semana se estuvo presentando en Uruguay Antígona en el Baño, en el Teatro Metro, con Verónica Llinás, Darío Lopilato y Héctor Díaz” y que la actriz “empezó con fiebre ya el domingo”.

Y detalló: “En este momento se encuentra internada en Montevideo sin poder hacer las funciones, porque tenían seis más previstas de acá al fin de semana que viene, todo el interior de Uruguay”.

“La verdad es que le subió bastante la fiebre”, remarcó la comunicadora y sumó: “Hay que decir que me comentaban que hacía mucho frío en el teatro y me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y me dice que ella está con un cuadro respiratorio”.

También contó que “los médicos decidieron dejarla en observación por prevención” y volvió a subrayar: “Pero tenía muchísima fiebre, volaba de fiebre. Y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que está internada en Montevideo".