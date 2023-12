Vincularon a Ricky Montaner con una polémica participante de Gran Hermano 2023: la furia de Stefi Roitman

El influencer Fede Bongiorno fue el encargado de destapar la situación que mete en un escándalo a Ricky con su mujer por el vínculo que habría mantenido con la morocha.

Embed

"El año pasado salió en los medios que Ricky Montaner le likeaba historias a una chica (con screenshots), y que ella fue a verlo en vivo en dos ocasiones. Esa chica era Cati Gorostidi, alias Catalina de #GranHermano", reveló Bongiorno. Según parece, este hecho generó tensiones en la relación de Montaner y Roitman, quienes se casaron en enero de 2022.

“Al parecer a Ricky le gusta mucho el perfil de Cati, una joven pediatra que vive en Santa Fe”, agregó el influencer, quien detalló que Roitman se habría enterado de estos likes de su marido.

catalina gran hermano ricky montaner.jpg

Catalina participó además en un evento en Rosario el año pasado donde estuvieron Mau y Ricky en un casino y también fue vista cerca del escenario durante un recital donde estaba Montaner.

“La cosa no quedó ahí. Se supo que Cati estuvo en primera fila durante una charla íntima que Mau y Ricky dieron en un casino de Rosario en diciembre, y luego también estuvo a metros del escenario en el recital de la semana siguiente. La pediatra fue la que registró la captura de pantalla de cuando Ricky Montaner le dio el like a las historias del show”, explicó Bongiorno.

Catalina_Gran Hermano 2023.jpg

Aparecen fotos de Catalina Gorostidi, la pediatra e hija de un exjugador de fútbol que entró a Gran Hermano 2023

Regresó Gran Hermano 2023 a la pantalla de Telefe, y con la nueva edición del reality nuevos nombres ya comenzaron a circular como posibles figuritas de la competencia. Una de ellas es Catalina Gorostidi, la hija de un ex jugador de Colón de Santa Fe que también es médica pediatra.

“Me encanta subir fotos hot, fui muy botinera. Básicamente, fue como salir con el plantel de Talleres y Belgrano al mismo tiempo”, disparó de entrada.

En este contexto es que rápidamente se aparecieron algunas de esas imágenes hot de las que habló antes de ingresar al reality que otorgará 50 millones de pesos al ganador.

Catalina Gorostidi hot GH 2023.jpg

Allí se puede ver de espalda, luciendo diferentes microbikinis y un tatuaje más que sensual en la cola. El dibujo de una boca con labios bien carnosos.

Además, Catalina afirmó haber vivido un romance con un futbolista de la Selección Argentina, aunque por el momento no dio su nombre. Lo que sí contó con lujo de detalles es que, donde esté siempre llama la atención.

"En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá que era futbolista profesional. Vida nueva, escuela nueva, líder nueva”, afirmó.

Por último, se describió como una persona muy frontal. “No careteo absolutamente nada, lo que me molesta, se los digo. Yo te voy a ir a la yugular y no me importa nada”, sentenció minutos antes de arrancar la competencia.