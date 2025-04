Viviana Canosa confesó el dramático momento de salud que pasó en medio del escándalo con Lizy Tagliani

En 2016, Viviana Canosa descubrió que tenía cáncer mama, luego de palparse un bulto en esa zona e indicó que pese a los chistes que hacía Vernaci sobre ella, le escribió para ponerse a su disposición al enterarse que estaba transitando esa grave enfermedad.

"Yo puedo tener diferencias con cualquiera pero cuando pasa algo los llamo", indicó la conductora al repasar los nombres de algunos de sus enemigos en televisión.

"El año pasado La Negra Vernaci contó que tenía cáncer de mama y como yo también tuve, y ella me insultaba y se burlaba de mí en TVR de la manera más grotesca y con maldad que podía existir", recordó.

"Pero sin embargo el 11 de octubre de 2024 cuando me entero me angustio", dijo Viviana Canosa y leyó al aire el mensaje que en ese entonces le escribió a su colega poniéndose a su disposición y enviándole fuerza.

"Esta soy yo, no me importa que la mina todas las semanas en TVR me burlaba, me ridiculizaba, no me importa, la mina tiene un problema y yo la llamo porque hasta entiendo el juego de la televisión. Los temas importantes son los temas importantes", cerró la periodista.

Viviana Canosa cambió el discurso y se desdijo sobre la grave acusación contra Lizy Tagliani

Desde hace varios días Lizy Tagliani quedó en el ojo de la tormenta a raíz de las acusaciones que Viviana Canosa hizo contra ella. Según la conductora de El Trece, cuando trabajaron juntas hace varios años habría encontrado a la humorista robándole.

"Le abrí las puertas de mi casa y me sacaba comida de la heladera, me faltaron cosas y también plata", disparó el viernes pasado.

Claro que el escándalo creció exponencialmente cuando en uno de sus descargos Canosa deslizó que Tagliani habría tenido algún tipo de vínculo con menores de edad.

Es así que este martes por la mañana la ex colorada se presentó en Comodoro Py para formalizar su denuncia que estaría vinculada con la trata, y de alguna manera habría dado a entender que Lizy estaría implicada, metiendo todo en una misma bolsa.

Pero el tema es que cuando Viviana Canosa dio un móvil a TN Central, TN, junto a su abogado Juan Manuel Dragani, se desdijo.

"Fueron apareciendo otros temas... Yo ayer llegué al caso Loan (Peña) que nada tiene que ver con lo de Lizy y los robos", señaló Canosa tratando de bajar el tono de sus dichos iniciales.

E inmediatamente su representante legal la respaldó: "Se está diciendo que Viviana la acusó de abuso y nunca dijo mediáticamente ese término ni le endilgó semejante delito".

Como era de suponer, estas declaraciones que muchos tomaron como una suerte de desmentida de Viviana Canosa, desató todo tipo de reacciones en las redes sociales. Así, mientras algunos internautas acusaron a la conductora de "arrastrar al barro" a Lizy, otros exigieron que se tomen medidas en su contra.

En tanto, desde sus redes sociales Tagliani se limitó a republicar los videos que le iban llegando sobre el tema, así como también los mensajes de apoyo de aquellos que creen en ella en este momento.