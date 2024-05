Viviana Colmenero confesó qué famoso cantante la encaró en un boliche: "Quería esa noche y..."

“¿Con qué famoso saliste, Viviana Colmenero? ¿Dos o tres saliste?”, le preguntó Ángel de Brito. Y ella contestó: “Sí, pero es que no sé si tengo ganas de revelar. Hoy te escuché en el streaming contar que no te bancás ni a Enrique Iglesias ni a Arjona. Sabés que Enrique Iglesias a mí, cuando yo tenía veintipico de años, en El Divino, una disco, él quiso levantarme”.

Y explicó por qué quiso conocer más al famoso artista: "No es mi tipo de hombre. Sí. de verdad. Y eso habrá sido en el 2005, más o menos. Él estaba ahí de joda. No es que quiso salir conmigo. Se me acercó”.

“Él quería estar con una chica, o sea, quería esa noche y nada más. Si hubiese sido mi tipo, sí, pero no. Puede ser el más famoso del mundo, el más exitoso del mundo, pero te tiene que gustar la persona, no le vas a dar solamente por el nombre que tiene”, siguió la ex GH.

Y lanzó ya más suelta: “Si les cuento los famosos que quisieron salir conmigo. Hubo una conversación, un acercamiento por ejemplo con Martín Barrantes".

“Fue una época en la que yo me divertí, salía, o sea, viví esa fantasía. Fue una época post Gran Hermano. Antes de Gran Hermano también me gustaba, porque me gustaba la música electrónica. ¿Vos sabías que él siempre quiso ponerse de novio en serio con alguien? Porque él hacía esas preguntas", expresó Colmenero sobre esa época donde conoció a Barrantes.

Y puntualizó más en detalle: "A mi nadie chamuyaba porque yo no me entrego al hombre porque sí. Yo sé manejar la energía, la energía en una conversación con un hombre. Con él como que algo pasó (por Barrantes), y hay algo que no me gustó. No lo puedo decir porque no, no me gustó. Un olorcito feo, un aroma”.

“¿Con Patricio Giménez saliste? Fuiste cuñada de Susana, no es poca cosa”, le consultó directo Ángel de Brito. Y la morocha confesó: “Con él sí concreté. Él estuvo con todas, pero no voy a hablar de él porque no le gusta que hablen de él”.

Yanina Latorre ninguneó en vivo a Viviana Colmenero y la fulminó: "No me llega ni a los talones"

Luego de que Viviana Colmenero asegurara que ella inventó a Yanina Latorre, la panelista le respondió sin filtro en LAM, América Tv. "Colmenero no me llega ni a los talones”, disparó la rubia.

"Ella es famosa gracias a mí. Ángel de Brito le dio la oportunidad, pero yo creé a ese monstruo. Estábamos en 2013 0 2014, estabámos invitadas ambas en BDV, programa de Ángel de Brito. Yo tengo ese talento que usé en Gran Hermano que es tocar el talón de Aquiles del otro. Yo le dije 'vos estás acá porque estás aburrida'", había afirmado Colmenero en un programa de streaming.

Ahora, la mujer de Diego Latorre disparó: "Vive colgada de mí. No soy contrincante de ella, no me llega a los talones. No me inventó, si tengo que decir que alguien me inventó fueron Jorge Lanata y Ángel de Brito".

"En el año 2013 yo era columnista de espectáculos de Lanata. Había trabajado con el Pelado López, caí en las garras de (Susana) Roccasalvo, estaba en el Bailando en el 2013. Había hecho dos programas de radio con Cristina Pérez, después estuve con el Gato Sylvestre, y con (Eduardo) Feinmann", relató Yanina sobre sus trabajos.

"Yo ya me había peleado con Mariana Nannis, con el país entero", agregó sobre sus enfrentamientos mediáticos. Ahí, una de las panelistas le preguntó: "¿Por qué le respondes a Viviana Colmenero?".

"Porque soy solidaria. Porque yo hago ayuda al emprendedor en Twitter y en Instagram y ahora hago ayuda al emprendedor en LAM. Si ella mañana pega dos portales... pobre, un streaming", lanzó.

Por último, Yanina opinó de Colmenero: "Ella no llegó a nada, entonces en lugar de pegarme a mí, que se plantee por qué ella no tiene un contenido suficiente para haber seguido en los medios".