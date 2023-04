Volvieron a tildar a Romina Uhrig de Gran Hermano 2022 de millonaria: "Pagó todo con dólares..."

La ex de Walter Festa, el exintendente de Moreno, había aclarado en su momento: “Primero, no soy ninguna manicura pobre. Yo me separé y jamás quise dar el papel de lástima. Yo tengo mi trabajo, que es en La Plata, y además hago uñas en mi casa cuando tengo tiempo libre. Yo no tengo propiedades, porque sino no me hubiese expuesto a un programa de televisión sabiendo que podían decir un millón de cosas de mí. Nunca dije que era pobre, tampoco dije que era millonaria. Ojalá sería millonaria, chicos".

También había explicado que la información sobre su situación económica que había estado circulando en los medios era mentira. "Las mentiras que dijeron... Ahora estamos con el tema del recibo del sueldo que lo pidieron desde el Municipio. Lo que hicieron fue alterar la cifra de mi recibo y mostrarlo. Estoy viéndolo con mi abogado. Hicieron toda una campaña para sacarme de la casa", sostuvo.

Ahora, en Twitter, ElEjércitoDeLAM publicó un mensaje de un testimonio que desdice todo lo que Romina había aclarado. "Hola, LAM. Trabajo en un shopping y Romina de GH vino con Walter Festa a comprarse ropa. Pagó todo con dólares y se vino con una cartera Gucci", dice el mensaje que mandó una empleada a la cuenta de LAM.

¿Nació el amor? Aseguran que Romina Uhrig y L-Gante tuvieron una noche de pasión

En las últimas horas se viralizó una sugestiva foto de L-Gante y Romina Uhrig que el propio cantante había compartido desde sus redes sociales, y al borrarla luego de un rato despertó una ola de rumores sobre un incipiente romance entre ellos.

Así lo aseguraron desde Socios del espectáculo (El Trece) al detallar la pasional noche que habrían pasado el referente de la cumbia 420 y la ex Gran Hermano 2022.

"Esa foto que están viendo es de una salida. Fueron a bailar juntos a Kapital, que es un boliche en la zona de San Telmo", contó Adrián Pallares mientras se veía en pantalla la Instagram Storie de L-Gante.

"Lo que nos cuentan en que habrían pasado la noche juntos y que habrían dejado el boliche cerca de las 7 de la mañana", agregó el conductor televisivo. Y cuando su compañero, Rodrigo Lussich, preguntó si fueron para la casa de él o de ella, Pallares dijo firme: "De él".

"Estuvieron juntos en un boliche a plena mirada de todo el mundo", añadió el periodista antes de remarcar el llamativo detalle de que "L-Gante borró la foto" de sus historias luego de unas horas. Por último, Lussich cerró el tema deslizando lo que muchos suponen: "Después pernoctaron, aparentemente".