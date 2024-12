Yanina Latorre acusó a Darío Barassi de estar "blindado" y recibió una certera reacción del conductor

“Yo nos le creo tanta bondad (a los famosos). Para mí habría que respetar a Mirtha (Legrand) y a Susana (Giménez, que creo que son la farándula por todos los años que tienen. Hay cosas que a ellas se les perdona", comentó Yanina.

Y observó en esa línea: "A los demás no, es verdad, Barassi (Darío) está blindado. Es tan miedoso el gordo que le llegas a pegar y se muere".

"Yo Igual lo amo a Barassi pero me gustaría que se mande alguna cagada y que salga en todos lados porque es perfecto viste, tipo Nico Vázquez: nunca hacen nada malo”, dejó en claro la panelista.

Al enterarse de los picantes dichos de Yanina Latorre en la entrevista, Darío Barassi escribió en su cuenta de X al respecto y respondió buena onda: “Te amo, Yanina. Dame asado y te daré basura”.

Tras su invitación a Olga, Yanina Latorre expuso a Migue Granados y lo liquidó: "Estaba todo..."

Yanina Latorre mandó al frente este martes a Migue Granados, luego de que la panelista de LAM, América Tv, haya estado en Olga. "Migue es tan inseguro", afirmó.

"Yo me hago la rubia loca, yo veía todo. Yo sé que (Lucas) Fridman me odiaba. A Migue le caigo bien. Pero mirá lo que pasó ese día, y te lo voy a blanquear del todo", comenzó diciendo en su programa radial de El Observador.

"Yo pasé por la calle y ellos me hicieron entrar como diciendo 'uy, qué casualidad'. Y en realidad era mentira, estaba todo eso armado. Migue es tan inseguro que en lugar de anunciar que voy yo, cosa que yo le rompí el or... porque encima le subí un montón las visualizaciones y se viralizó todo, él no quería ni siquiera decirle al público 'la invité yo'. 'Vos hacé que pasás, te saludo por la ventana y te invito a pasar", contó filosa.

Y continuó: "¿Vos te pensás que voy a caminar por Olga y y voy a entrar una hora y media a charlar con Migue Granados que no tengo nada que hacer? ¿Vos te pensás que yo camino a la mañana por Nicaragua?".

"No se hace cargo de que él me invitó. Y yo voy, me cag... de la risa, se viraliza y te subo las vistas, cuando me fui bajó porque mi gente se fue conmigo", remarcó.

Por último, le tiró flores a Luzu TV, la competencia de Olga. "En cambio Luzu no hace eso, te vende, te publicita, ellos tienen ese tema que no está bueno", cerró.