Yuyito González se arrepintió de contar la actividad que hace con Milei: "No lo tendría que haber dicho"

"Entonces después me frené y dije ‘no lo tengo que decir’. Me salió espontáneamente y aparecieron los detractores de siempre a decir: 'ay, le armaron un gimnasio a Yuyito González en Olivos”, agregó.

"Señores, no me armaron un gimnasio de nada. Yo solo abrí la puerta de un recinto que tenía aparatos para realizar ejercicio y me puse a hacer gimnasia”, remarcó molesta. “¿Alguien vio que entraran camiones con cemento y ladrillos, o grúas con máquinas, aparatos y mancuernas? No, nadie lo vio porque no existió”, disparó.

Por último, se preguntó de forma irónica: ”Estoy utilizando ese gimnasio que ya estaba armado de antes, de gestiones anteriores. ¿Se entiende? ¿Tiene algo de malo hacer ejercicio? Para nada, ¿no?”.

La hija de Yuyito González compartió el audio que le mandó Javier Milei tras haberlo llamado "padrastro"

La hija de Yuyito González, Brenda Di Aloy, reveló en las últimas horas que la pareja de su mamá, el presidente Javier Milei, le envió un audio y lo compartió con sus compañeros y oyentes.

En el programa Tengo capturas del streaming La Casa, la participante del Cantando 2024 (América TV) contó: “Le escribí a mi mamá y le pregunté si había hablado bien en el primer programa. Y me respondió él (Milei) en un audio”.

Acto seguido, la hija de Yuyito compartió el mensaje de voz que le mandó el mandatario. “Hola, hija, ¿cómo estás?”, se escuchó decir a Milei.

Todos sus compañeros al escuchar parte del audio quedaron asombrados y Brenda confesó: “Yo en WhatsApp tengo las transcripciones de los audios. Entonces, leí eso y pensé que me lo mandó mi mamá. Después escuché su voz y era él. Además, a él le di el nombre de padrastro, entonces me llama hija”.

Luego, la influencer mostró otra partecita más del audio que le mandó Milei: “Te estuve viendo en el streaming. La verdad que estuviste muy bien y me hiciste quedar muy bien”.