Ana Rosenfeld, tras haberle ganado a su ex clientas: "Los convenios que firmé son válidos"

Este viernes, Rosenfeld se sentó en Intrusos y mencionó que la Justicia falló a su favor tras las denuncias de sus ex clientas: "Nada de lo que dijeron fue cierto. Me acusaron de haber firmado convenios de honorarios y no haber trabajado. La cámara de apelaciones se expidió y dijeron que trabajé y firmé convenios válidos".

La abogada remarcó que ahora está en condiciones de recibir el porcentaje que acordaron en dicho acuerdo. "Por lo tanto, tengo derecho a cobrar los honorarios que pacté", explicó.

"Los convenios de honorarios son legales. Y esta sentencia, que hoy me benefició en primera instancia y en cámara, les sirven a todos abogados que trabajamos y tenemos derecho a cobrar nuestros honorarios", añadió.

Por último, Rosenfeld comentó que, en toda su trayectoria, fueron pocas las veces en las que tuvo que ejecutar un convenio por incumplimiento de pago. "Tuve más de dos mil casos en mi carrera. Firmé 25 convenidos de honorarios y solo tuve que ejecutar 9", cerró.

Ana Rosenfeld fue contundente cuando le preguntaron por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

En las últimas horas, Wanda Nara anunció que está separada de Mauro Icardi. La rubia publicó una historia, donde deja en claro que terminó su relación con el jugador.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pera dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", comenzó diciendo la rubia en el posteo.

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalles sobre esta separación. Por favor pido pueden entender no solo por mí, sino también por nuestros hijos", finalizó en dicha publicación.

Al ser consultada por LAM (América TV), la abogada de la mediática, Ana Rosenfeld no evitó hablar al respecto: "Está confirmado y así lo dijo Wanda. Yo confío en la pablara de Wanda".

Por último, comentó que conversó con su clienta luego de ver el posteo. "Hablé con Wanda y ella me confirmó que l puso es historia es lo que está viviendo", sentenció.