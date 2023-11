Ángel de Brito reveló que Jorge Rial se va del país: los motivos

El comunicador al principio del programa había adelantado que había rumores de que Jorge Rial se ibar a pasar a El Trece. "Le pregunté por eso y me dijo que no. Me dijo: 'Leí también los rumores pero nada. Ya no estoy para esa liga'. O sea, no quiere entrar en esos temas del rating", dijo.

"'Es un rumor que está dando vueltas hace unos días, no me veo en el canal Trece'", leyó Ángel el mensaje de texto que intercambió con Rial. "'Me voy dos meses a México a laburar produciendo podcasts para México y Colombia. El primero lo estreno en enero, en principio. Y también una miniserie. Pero no me quedo a vivir allá'", siguió leyendo el periodista.

La fuerte definición de Jorge Rial al comparar a sus hijas, Rocío y Morena

Después de momentos de tensión, la relación de Jorge Rial con Morena mejoró. En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), el periodista reconoció que las cosas están mejor e incluso reveló que la joven le escribió para saludarlo por su cumpleaños.

"Recibí todos los llamados que esperaba. No son muchos, pero hasta ahora todos. Mis hijas, mi nieto, todos… Morena me mandó un mensaje", detalló.

Por otro lado, Jorge se pronunció sobre la decisión de Morena de iniciarle un juicio a Silvina D'Auro. "No sabía nada. No sé en qué términos un juicio. Si ella siente que le tiene que hacer un juicio está en su derecho", opinó.

El cronista de Socios del espectáculo le comentó que Rocío podría ser testigo de ese juicio. "Según la noticia, Rocío sería testigo", advirtió el notero. "Yo no creo que Rocío se meta en eso", contestó el conductor.

Para sorpresa del periodista del ciclo de El Trece, el ex Intrusos lanzó una definición tajante sobre sus hijas. "Rocío es una chica muy bajo perfil. Estudia y trabaja. No tiene nada que ver con el perfil de Morena. Morena tiene un perfil más alto", expresó.

Al finalizar, el conductor reconoció que él está mucho más cerca de Rocío, mientras que con Morena mantiene un vínculo claramente más distante. "Hay una distancia prudencial y sana entre nosotros", concluyó.