Así fue violenta discusión que inclinó a Wanda Nara a denunciar a Mauro Icardi: "Prostituta"

"La discusión que desencadenó esta denuncia es que Icardi no le avisa a Wanda que viene la Argentina. A ella le agarra un ataque de enojo e ira cuando se entera que viene acá y él se entera del viaje de ella a Río por redes sociales", indicó el periodista.

"La primera pregunta de Mauro fue ¿Con quién dejaste a las nenas? Dejas a las nenas y te vas con cualquiera, él lo destroza a L-Gante", continuó.

Y ahí amplió sobre la tensa charla entre el futbolista y su ex pareja: "Icardi ya en el viaje (de Wanda y L-Gante en Río) la amenaza con sacarle la tenencia de las nenas. Wanda la pasó horrible en Río porque lo tenía a Icardi siempre atrás".

El panelista detalló las terribles palabras que le habría dicho en ese momento Icardi a Wanda: "Me arruinaste la vida, por tu culpa me lesioné, sos una mala madre, una pu.., mentirosa y la trata de prostituta".

"Wanda intenta ingresar al Chateau Libertador y no lo puede hacer y llama a su abogada", detalló. Y sobre la denuncia de la mediática explicó: "Me hablan de violencia psicológica y verbal, que Icardi le dijo bestialidades".

"A tu familia no le gusta ese negro de mier.. y vos estás haciendo todo esto para cagar.. la vida a mí", le habría dicho Mauro furioso a Wanda.

Wanda Nara y Mauro Icardi.JPG

Las exigencias de Wanda Nara a L-Gante al blanquear el romance: "Necesita..."

En medio del revuelo por la grave denuncia de Wanda Nara a su ex Mauro Icardi, la conductora está viviendo un gran momento al lado de L-Gante, con quien pasó unos días de vacaciones en las playas de Río de Janeiro.

En el ciclo LAM, América Tv, Yanina Latorre reveló la charla que mantuvo con la mediática donde le dio detalles de su vínculo con el cantante de cumbia 420, negó que esté embarazada, y confirmó desde cuándo están en pareja.

“Sabe que él (Elian) es más chico, que tienen un montón de cosas para tratar de acomodar entre los dos, pero que confía plenamente en la persona que elige hasta que le demuestra lo contrario”, contó.

Y remarcó sobre esto: “A Wanda le molesta que la juzguen por salir con un chico de 24 años. Ella me dice: ‘yo ya sé que él es diferente a mí, que se expresa distinto, que tiene otra manera de vivir, pero yo me enamoré’”.

“Ella me dijo que es una relación seria, que ella le planteó y lo habló con él que necesita títulos, poner fechas y un vínculo. Ella es la novia de Elián, le guste a quien le guste. Tienen una fecha para festejar aniversario. Se pusieron de novios el día anterior de la fiesta de Bake Off, hace 11 días”, puntualizó Yanina Latorre.

Y siguió reproduciendo todo lo que charló con Wanda, donde ella le marcó a L-Gante que necesitaba poner una fecha exacta de inicio formal de la relación: “Me dijo que ese día se puso de novia, o sea, pudo haber pasado cosas antes. Se puso de novia el 1° de noviembre y que por eso fueron por primera vez juntos a esa fiesta de Bake Off, porque ella está separada hace meses”.

“Me dice, ‘entiendo que es confuso porque en estos meses largos me costó mucho cortar el vínculo y todavía me está costando mucho’. También me dijo que le está costando mucho sostener esta separación por Mauro, porque parece que no lo entiende o no lo asume. No me habló mal de él, ni lo criticó, ni lo humilló en ningún momento”, continuó la angelita, quien marcó que con el cantante son amigos hace tres años.

Y concluyó sobre cuándo comenzó la relación con el cantante y el final con Mauro Icardi: “Dice que también es confuso porque hace poco cuando vino Mauro acá, hace tres o cuatro semanas, ellos se mostraron juntos. Que ella se bloqueó con L-Gante de las redes, y el otro se calentó cuando Elián fue al programa de Susana Giménez, porque en ese momento volvió a intentarlo con Icardi, y esa fue la última vez. No hubo cuernos, nunca lo engañé (a Icardi), dediqué mi vida a cuidar a mis hijos”.