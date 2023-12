Barby Franco sobre su feroz pelea con Marcela Tinayre: "Me la mandó a guardar" 

"Como se dice en el barrio, me agarró a traición. La verdad, no me lo esperaba", aseguró Barby y contó que cuando la invitaron al programa "después de lo que fue el mal entendido con el baby shower que se había re enojado" en 2022, fue "con la mejor".

Barby Franco Marcela Tinayre - captura Intrusos.jpg

Al tiempo que recordó que como "había ido a su cumpleaños y estaba todo bien...", fue al programa como si nada. Pero aseguró entre risas, tratando de bajarle el tono al mal momento: "me la mandó a guardar. Me dijo 'Che nena, por qué subiste (a tus redes) todas las cosas de mi cumple'", si bien dejó en claro que "Alfa, Muscari, todo el mundo había subido fotos e historias a sus Instagrams".

Allí Guido Záffora recordó que en aquel momento Barby atinó a responderle "Yo soy influencer", mientras que la modelo deslizó picante: "encima que la etiqueté y le subí seguidores, me tiene que agradecer".

Por último, la pareja de Fernando Burlando confió que fuera de aire no volvieron a hablar del tema, aún viviendo a tres casas de distancia. "La otra vez sí fui a tocarle timbre, pero esta vez no", concluyó.

La furia de Barby Franco al ver el aumento del precio la carne: "¿Esto es real?"

Barby Franco es muy activa en sus redes sociales, suele mostrar las actividades que hace junto a Sarah -la hija que tiene con Fernando Burlando- y, cada tanto, opina sobre la coyuntura del país.

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió una nota de Infobae que decía: "El kilo de la carne subió 44 por ciento en la hacienda y podría llegar a los $12.000 en los comercios”.

Barby Franco historia de ig.jpg

“¿Esto es real?”, se preguntó Barby, dando a entender su bronca ante la feroz suba de precios en los alimentos.

Por otro lado, días atrás, en sus redes sociales, Barby contó que vivió un momento de desesperación por un problema de salud de su hija. Ella notó que la niña tenía los ganglios inflamados en la zona de la nuca. Ahí, la modelo decidió ir a la pediatra para saber si la pequeña tenía alguna enfermedad o qué le estaba ocurriendo.

"Tenía unos ganglios en la nuca que a mí me preocupaban mucho. Ceci, la pediatra -que es una genia- me dijo que la traiga así la revisaban. Le hicieron la eco y salió todo bien. Son ganglios de bebés que son normales", les explicó a sus seguidores.