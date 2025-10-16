El anuncio de Santiago del Moro que cambia la historia de su futuro televisivo: "Estoy muy..."

image

¿Cuándo estrena Gran Hermano: Generación Dorada con la conducción de Santiago del Moro?

Durante la última entrega de los Martín Fierro de la televisión, Santiago del Moro sorprendió al anunciar que en febrero de 2026 regresará a la pantalla de Telefe con Gran Hermano Generación Dorada.

El conductor detalló que la producción entregará “golden tickets” para convocar directamente a determinados perfiles. Esto significa que, además de los postulantes inscriptos, el reality también podrá sumar figuras de forma directa.

A cuatro meses de que uno de los programas más esperados por el público vuelva a abrir sus puertas, empezaron a circular los primeros nombres de famosas que podrían ser convocadas. La información la dio Marina Calabró en su columna en Lape Club Social (América), donde contó: “La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional”.

Laura Bozzo, conductora peruana recordada por su icónica frase “que pase el desgraciado”, sería, según Marina Calabró, una especie de elección personal de Del Moro: “Sería una suerte de fetiche de Del Moro, siempre le encantó y tuvo debilidad y devoción por ella”.

En esa misma línea, la periodista mencionó un segundo nombre: “Andrea Del Boca también está en la lista del conductor”. La actriz argentina, que días atrás fue absuelta en el juicio por supuesta defraudación al Estado, aparece como una de las favoritas para formar parte de la próxima edición de Gran Hermano.

Tiempo atrás, la propia Marina Calabró ya había comentado que la producción de Telefe también tenía en mente a Joaquín Levinton, líder de la banda Turf.

Por otro lado, trascendió que Andrea Rincón y la periodista Luciana Elbusto fueron consultadas para saber si les interesaría ingresar a la casa más famosa del país. En el caso de Elbusto, estuvo recientemente en el centro de la polémica tras aparecer cerca de Diego Brancatelli y Cecilia Insinga durante la ceremonia de los Martín Fierro.