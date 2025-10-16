A24.com

El anuncio de Santiago del Moro que cambia la historia de su futuro televisivo: "Estoy muy..."

El conductor de Telefe, Santiago del Moro, sorprendió a sus seguidores al compartir una importante noticia sobre su futuro profesional.

16 oct 2025, 13:11
La confirmación de un nuevo contrato con Telefe generó repercusión inmediata entre los seguidores de Santiago del Moro, quien utilizó sus redes sociales para compartir la noticia. “Amigos, estoy muy feliz, contrato firmado con Telefe por 5 años más, gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí”, publicó en sus historias de Instagram, dejando en claro su entusiasmo por la continuidad laboral. La renovación representa un paso clave dentro de la pantalla con mayor audiencia del país y reafirma el vínculo del conductor con uno de los medios más influyentes del entretenimiento argentino.

Desde su llegada a Telefe en 2016, Santiago del Moro logró posicionarse como una figura central del canal. Su conducción al frente de Gran Hermano marcó un cambio profundo en su carrera, no solo por los niveles de audiencia del reality, sino también por la conexión que estableció con los participantes y con el público. Su estilo empático, su experiencia en vivo y su manejo de instancias tensas o emotivas fueron determinantes para consolidar su imagen. A la par de su trabajo en televisión, sostiene su presencia en radio como conductor de El Club del Moro en La 100, donde cada mañana mantiene una relación cercana con sus oyentes y demuestra que su llegada trasciende formatos. Este año, ese desempeño fue reconocido con un premio Martín Fierro en la categoría de mejor conductor, confirmando su lugar privilegiado dentro del medio.

Antes de sumarse a la programación de Telefe, Del Moro transitó un recorrido que lo posicionó como un conductor versátil y confiable. Su debut televisivo fue en 2003 con Club Sónico, un ciclo juvenil que lo introdujo en la pantalla chica. Más tarde llegó la conducción de Infama en América TV, donde reforzó su presencia en el mundo del espectáculo y se ganó un lugar entre los referentes del rubro. La renovación de su contrato se produjo en medio de las conversaciones sobre la posible venta del canal, un contexto que podría haber generado incertidumbre. Sin embargo, lejos de cualquier duda, el propio conductor dejó claro que el compromiso con la señal permanece sólido.

Con este nuevo acuerdo por cinco años, Santiago del Moro continuará al frente de los proyectos que lo convirtieron en una de las figuras más populares de la televisión argentina. Su carisma, su manejo del vivo y su capacidad para combinar entretenimiento con cercanía lo mantienen vigente frente a una audiencia que lo sigue desde hace años. La apuesta del canal confirma que su presencia sigue siendo clave dentro de la programación y anticipa una etapa en la que su nombre continuará ligado a los formatos más exitosos.

¿Cuándo estrena Gran Hermano: Generación Dorada con la conducción de Santiago del Moro?

Durante la última entrega de los Martín Fierro de la televisión, Santiago del Moro sorprendió al anunciar que en febrero de 2026 regresará a la pantalla de Telefe con Gran Hermano Generación Dorada.

El conductor detalló que la producción entregará “golden tickets” para convocar directamente a determinados perfiles. Esto significa que, además de los postulantes inscriptos, el reality también podrá sumar figuras de forma directa.

A cuatro meses de que uno de los programas más esperados por el público vuelva a abrir sus puertas, empezaron a circular los primeros nombres de famosas que podrían ser convocadas. La información la dio Marina Calabró en su columna en Lape Club Social (América), donde contó: “La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional”.

Laura Bozzo, conductora peruana recordada por su icónica frase “que pase el desgraciado”, sería, según Marina Calabró, una especie de elección personal de Del Moro: “Sería una suerte de fetiche de Del Moro, siempre le encantó y tuvo debilidad y devoción por ella”.

En esa misma línea, la periodista mencionó un segundo nombre: “Andrea Del Boca también está en la lista del conductor”. La actriz argentina, que días atrás fue absuelta en el juicio por supuesta defraudación al Estado, aparece como una de las favoritas para formar parte de la próxima edición de Gran Hermano.

Tiempo atrás, la propia Marina Calabró ya había comentado que la producción de Telefe también tenía en mente a Joaquín Levinton, líder de la banda Turf.

Por otro lado, trascendió que Andrea Rincón y la periodista Luciana Elbusto fueron consultadas para saber si les interesaría ingresar a la casa más famosa del país. En el caso de Elbusto, estuvo recientemente en el centro de la polémica tras aparecer cerca de Diego Brancatelli y Cecilia Insinga durante la ceremonia de los Martín Fierro.

