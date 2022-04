Claudia Villafañe rompió el silencio sobre la reconciliación de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo

Gianinn Maradona y Daniel Osvaldo Córdoba 2022.jpg Así se mostraron Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo tras su reconciliación. "Si Gia es feliz, bienvenido sea quien esté acompañándola", aseguró Claudia Villafañe.

Claro que ante su declaración políticamente correcta, pero sin dar mayores detalles, Nancy Pazos -integrante del magazine- la chicaneó diciéndole que no sonaba muy convencida con sus palabras. Pero rápidamente Claudia Villafañe recogió el guante y explicó que “Si ellas lo hablaran, no tendría problemas”, y agregó “Si mis hijas son felices, yo comparto la felicidad de ellas. Después me dicen ‘para qué hablás, si nosotros no hablamos de tus cosas’”, a modo de reto.

En tanto, sobre su rol como suegra, Villafañe confió que tanto Dalma como Gianinna la celan. “Creo que soy más compañera de mis yernos que de mis hijas por momentos. Ellas me lo recriminan un poco… Me dicen: ‘En vez de defenderme a mí, que soy tu hija, te ponés de su lado’”. “Yo les contesto: ‘Si no tenés razón, no te voy a defender’”, aseguró entre risas.

Claudia Villafañe contó cuándo nace la hija que espera Dama Maradona

Pero claro que Claudia Villafañe también se refirió a cómo vive la familia la espera de Azul, su próxima nieta y segunda hija de Dalma Maradona, casada con Andrés Caldarelli. Según reveló la ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity, la que está tremendamente celosa con el embarazo de su mamá es la pequeña Roma.

dalma maradona embarazada panzas.jpg Claudia Villafañe reveló que la pequeña Roma está celosa del embarazo de su mamá, Dalma Maradona, y que Azul nacerá en el mes de julio.

Si bien en un comienzo le daba besos en la panza a Dalma, ahora que la nena quiere apropiarse de los regalos que van llegando para la beba en camino.

Y como si esto fuera poco, Claudia Villafañe también confirmó que Azul nacerá en el mes de julio próximo.