Cuál es la primera pareja finalista del Bailando 2023

El jurado, integrado por Pampita, Aníbal Pachano, Moria Casán y Ángel de Brito, eligió en cada ronda a una pareja ganadora. La primera y segunda las ganó Lourdes, y la tercera, la carismática Tuli.

Al final del programa, el público votó y definió qué equipo pasa a la gran final. "Señoras y señores, la pareja que se transforma en finalista del Bailando 2023/2024 lo hace con el 63,2 por ciento de los votos. La pareja que hoy queda segunda queda con el 36,8 por ciento de los votos. Por elección de ustedes son finalistas Tuli Acosta y Sandro Leone", anunció enérgico el conductor.

Así, Tuli Acosta se enfrentará este lunes en la final del Bailando a El Conejo Quiroga o a Noelia Marzol, quienes definirán su futuro en la competencia este viernes.

El emotivo llanto de Lourdes Sánchez tras la devolución del jurado en el Bailando: "Has sido una resiliente"

Este miércoles, en el Bailando 2023 (América TV), la participante Lourdes Sánchez rompió en llanto y recordó sus primeros pasos en el programa conducido por Marcelo Tinelli.

Luego de bailar junto a Nicolás Villalba la canción Perfidia de Luis Miguel, la mujer del Pablo 'Chato' Prada recibió una emotiva devolución de parte del jurado Aníbal Pachano.

"Creo que has sido una reciliente de esta pista. En la vida creo que has hecho muchas cosas interesantes, te has esforzado, es una pareja absolutamente consgrada, más allá de la votación que uno pueda dar", comenzó diciendo el productor.

"Vale la pena el esfuerzo, Lourdes. Y no importó todo lo que te pasó. ¿Porque sabés qué? Tenés un hijo maravilloso, un marido que te quiere, una familia maravillosa", sumó el jurado.

Ahí, Sánchez se quebró e intentó decir unas palabras: "No puedo creer que siga estando acá, parada en esta pista, y hoy con mi hijo ahí, siete años, mirándome bailar, que para él yo soy su campeona, me dice".

"Formé acá esta familia hermosa. Siempre me quieren poner una mochila, 'ser la mujer de...'. Y no tengo la culpa de haberme enamorado acá, de tu productor. Trabajo mucho, muy duro, hace muchos años. Y soy muy feliz haciendo lo que hago, yo no me creo nada de lo que me dicen, de lo malo. Dejo que pase, será problema del que lo dice. Yo soy muy feliz, amo a mi familia. Te amo, Pablo", remarcó entre lágrimas muy emocionada.