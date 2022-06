Dalma Maradona contó la historia muy especial de una foto con Diego

"Hace poco encontré la foto original (un día me pelee con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierda porque estaba enojada, al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba, llamé a Clau y me dijo TRANQUILA, OBVIO QUE NO LA TIRE, ESTA EN ALGÚN LUGAR DE TU CASA y apareció hace poco)", comenzó Dalma.

diego maradona.jpg

Y añadió: "Para mi esta foto nos describe muy bien! Cada uno en su rol! Nada que entender, nada que explicarle a nadie! Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada sino por una vida entera compartida!".

"Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte! Tu saldo como papá siempre va a ser positivo! Feliz día loco de atar! Te amo para siempre", finalizó conmovida.

dalma maradona.jpg

Hackearon el Instagram de Diego Maradona

El 25 de noviembre de 2020, Diego Maradona falleció y después de ese lamentable suceso, las redes de Pelusa quedaron inactivas por obvias razones, pero en septiembre de 2021 sus hijos recuperaron la contraseña del Instagram del 10 y volvieron a activarla.

Sin embargo, hace unos días, la cuenta del astro argentino fue hackeada y sorprendió por las publicaciones que realizó, aunque pocos minutos después fueron eliminadas.

image.png

La cuenta de Instagram de Diego Maradona sufrió un hackeo aunque, pocos minutos después fue recuperada y se borraron las publicaciones nuevas.

Lo primero que se vio fue un cambio en la foto de perfil: en vez de la foto del 10 con la ropa de Gimnasia, había dos personajes de una serie animada de Star Wars.